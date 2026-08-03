In Onda, Giorgio Mulè zittisce Luca Telese: "Immigrati? Parlane! Non lascio perdere nulla!"

Giorgio Mulè-Luca Telese. Il botta e risposta si consuma a In Onda nella puntata di domenica 2 agosto. Qui, su La7, si parla della sospensione di Schengen per cui i 29 stati europei hanno abolito le frontiere interne. Una decisione presa dal governo Meloni dopo quanto accaduto a Ceuta. "Sapete quante volte la Francia ha sospeso Schengen con i Paesi vicini?", incalza il deputato di Forza Italia a chi a sinistra critica Giorgia Meloni. "No vabbè ma lasciamo perdere", tenta subito di cambiare discorso il conduttore di La7. "No, no, non lasciamo perdere nulla - rincara la dose Mulè -. 27! Non lasciamo perdere".

E ancora: "Non è vero che chi arriva dalla Spagna con il passaporto spagnolo viene fermato alla frontiera, perché il provvedimento riguarda soltanto chi arriva dai paesi extra UE e non chi arriva dall'Europa. Ma non arriva dall'Italia! È stato ben detto che chi arriva dovrà fare la fila. Non è così. Chi va in Spagna dall'Italia e chi dalla Spagna con il passaporto spagnolo arriva in Italia non deve fare alcuna fila".