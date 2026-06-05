PiazzaPulita, Mulè contro Vannacci: "Guai a permettergli di mettere il naso oltre"

A Piazzapulita, il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè (ed ex-sottosegretario di Stato al Ministero della difesa nel governo Draghi) ha risposto con fermezza agli attacchi di Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, contro Marina Berlusconi. Il generale, interpellato dai giornalisti sui presunti veti della figlia del Cavaliere nei suoi confronti, aveva provocato: "Chi è Marina Berlusconi? Non mi risulta sia a capo di un partito politico. Oppure stiamo dicendo che Forza Italia è un partito eterodiretto dal potere dei soldi e dell'editoria? Stiamo dicendo che la politica o che alcuni partiti italiani sono eterodiretti dal denaro?". Per Mulè la risposta è semplice: guai a permettere a Vannacci di mettere il naso in casa altrui. Forza Italia ha il nome Berlusconi inciso nel marchio, e che Marina Berlusconi dica la sua è non solo legittimo, ma del tutto naturale.

Queste le parole di Mulé a Corrado Formigli: “Anche dal punto di vista finanziario le persone fisiche nel nostro Stato possono dare un massimo di 100mila euro l'anno ai partiti, non mi pare che ci sia più il conflitto d'interessi. Detto ciò, guai se poi permettiamo a Vannacci di mettere il naso altrove. Forza Italia è Forza Italia, quel nome che è Berlusconi inciso nel marchio fa sì che sia normale che Marina Berlusconi dica la sua e guai se non lo dicesse”.