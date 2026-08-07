Enrico Mentana, il Garante della Privacy blocca Striscia la Notizia: ecco perché

"L'impiego di deepfake, anche a fini satirici, deve rispettare la dignità delle persone e i princìpi di liceità, correttezza e trasparenza stabiliti dalla normativa sulla privacy". Lo ha affermato il Garante per la protezione dei dati personali al termine di un'istruttoria avviata nei confronti di R.T.I. Spa per alcuni servizi di Striscia la Notizia, nei quali l'immagine e la voce di Enrico Mentana erano state manipolate mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale. Nei filmati venivano attribuite al noto giornalista dichiarazioni mai pronunciate, mentre la sua immagine era collocata virtualmente nello studio televisivo dell'emittente per la quale lavora.

Secondo l'Autorità, che si è attivata a seguito del reclamo del professionista, il realismo delle immagini, la scarsa percepibilità dell'alterazione e la plausibilità delle dichiarazioni avrebbero potuto indurre il pubblico a ritenere autentici i contenuti. Anche le avvertenze sulla natura artificiale dei video non sono state ritenute sufficientemente chiare, evidenti e comprensibili per tutti i telespettatori e gli utenti dei social network.