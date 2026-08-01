Enrico Mentana, addio La7? "Urbano Cairo sapeva tutto. A dicembre..."

Rompe il silenzio e torna a parlare del suo futuro, Enrico Mentana. Il tutto dopo le frizioni con Urbano Cairo, editore de La7, e dopo le indiscrezioni circa un possibile addio alla rete. Mentana si concede in un colloquio al Foglio: poche battute e molto chiare. Il primo punto riguarda le indiscrezioni secondo cui sarebbe pronto a sbarcare nell'universo Gedi, magari con un ruolo di primo piano nel progetto di una nuova televisione insieme ad Andrea Pucci, direttore di TgCom24. Uno scenario che Mentana, però, esclude senza esitazioni: "Non andrò. Sono una persona che sta in un posto per volta ed è l’unica clausola (di non concorrenza) che ho con me stesso. Mi è accaduto con la Rai e Canale 5. Accadrà ancora".

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Resta dunque da capire che cosa accadrà con La7. Ed è proprio su questo punto che il direttore fissa una scadenza precisa. Al Foglio spiega: "Onorerò il contratto, come mi è stato chiesto, pregato di fare, personalmente, da Urbano Cairo, fino alla fine di dicembre, quando terminerà il mio contratto. Dopo che ho finito, deciderò". Nessuna anticipazione, dunque, sulla scelta. Mentana si limita a ribadire che "la televisione è la cosa che mi piace fare". Più significativa, invece, la risposta sul rapporto con Cairo e sull'eventualità di una permanenza a La7: "Cairo sapeva tutto. Quello che avevo da dire l’ho detto a Dogliani e non mi sembra mi sia stato chiesto di restare da parte di Cairo".

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