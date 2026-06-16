Patrizia Reggiani, clamoroso "falso in testamento": lady Gucci incassa 20 milioni?

Un vero e proprio colpo di scena: Patrizia Reggiani potrebbe ereditare almeno 20 milioni di euro. Lady Gucci, che nel 2017 ha finito di scontare la condanna come mandante nel 1995 a Milano dell’omicidio dell’ex marito stilista Maurizio Gucci, potrebbe ricevere dalla madre un lascito non da poco. Il motivo? Il testamento della madre di Reggiani - che lasciava tutto alla "Fondazione Fernando e Silvana Reggiani" - è stato dichiarato falso dalla IV sezione del Tribunale civile di Milano.

Lo riporta il Corriere della Sera che ricostruisce la vicenda. Con il testamento, ricevuto e registrato dal notaio cremonese Alberto Pavesi, la 90enne Silvana Barbieri Reggiani il 6 novembre 2018 lasciò gran parte del proprio patrimonio immobiliare non alla figlia Patrizia, ma alla 'Fondazione Fernando e Silvana Reggiani' fatta costituire, presiedere e gestire all'avvocato Maurizio Enrico Carlo Giani in qualità di esecutore testamentario. Alla Fondazione andò un complesso immobiliare da almeno 14 milioni a Milano, un legato da 4 milioni e un compenso di 100.000 euro. Se diventerà definitivo l'annullamento in primo grado — impugnato in Appello dai legali della Fondazione — l'erede tornerà Patrizia Reggiani, tuttora sottoposta dal Tribunale ad amministrazione di sostegno. La Procura di Milano, con le pm Tiziana Siciliano e Michela Bordieri, anni fa aveva già istruito un processo in cui imputava a Giani la 'circonvenzione di incapace' della 90enne Barbieri, ma l'uomo era stato assolto.