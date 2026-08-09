Scontro finale a Report

A Report è in corso un ammutinamento anti-Ranucci? Sì, no, forse. Ma qualcosa di sicuro bolle in pentola dalle parti della redazione del programma di Rai3. A rivelarlo, ieri mattina, un articolo del Messaggero che parlava addirittura di un «documento anti Ranucci» promosso dagli inviati di punta Giorgio Mottola, esponente dell’ala più a sinistra della squadra, e Giulio Valesini, giornalista interno Rai con qualifica da inviato, che sarebbero in pole position per prendere il posto di Ranucci. Il quale comunque, nelle scorse ore, era in contatto con i presunti “complottisti” e ne conosceva le ultime mosse (interviste comprese). I nodi sono venuti al pettine nel corso della giornata, con l’inevitabile bufera scatenata dal retroscena del quotidiano romano. Scandalo scatenatosi, peraltro, nel pieno di una ulteriore tempesta sul programma legata ai presunti fondi ottenuti da un imprenditore vegano per un’inchiesta di Giulia Innocenzi, Food for profit, venduta anche a Report. Ipotesi che ha scatenato reazioni indignate da tutti i partiti di centrodestra che hanno continuato a chiedere chiarezza sulle dinamiche attorno al programma, definito in questo caso «megafono delle lobby vegane».

Tutte interne ai corridoi di Saxa Rubra, invece, le reazioni sulla presunta fronda anti-Ranucci in atto tra gli stessi redattori della trasmissione. Il primo a esprimersi è stato il cdr di Rai Approfondimenti. «Ci preme segnalarvi che ad oggi al Cdr Approfondimento non risulta alcuna Assemblea dei giornalisti interni di Report e non risulta alcuna elezione di fiduciario/a di redazione. Ricordiamo che nella redazione di Report è presente una dei tre membri del Cdr, Raffaella Notariale, che partecipa costantemente alla vita della redazione, che condivide tutte le attività e decisioni del Cdr e che quindi sollecita il Cdr su ogni esigenza del programma. Vi auguriamo buon lavoro». Poi si è espressa la stessa redazione del programma che, però, pur rinnovando la propria fiducia nei confronti del conduttore lascia intendere che qualcosa in pentola sta assolutamente bollendo.