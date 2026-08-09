Scontro finale a Report

A Report è in corso un ammutinamento anti-Ranucci? Sì, no, forse. Ma qualcosa di sicuro bolle in pentola dalle parti della redazione del programma di Rai3. A rivelarlo, ieri mattina, un articolo del Messaggero che parlava addirittura di un «documento anti Ranucci» promosso dagli inviati di punta Giorgio Mottola, esponente dell’ala più a sinistra della squadra, e Giulio Valesini, giornalista interno Rai con qualifica da inviato, che sarebbero in pole position per prendere il posto di Ranucci. Il quale comunque, nelle scorse ore, era in contatto con i presunti “complottisti” e ne conosceva le ultime mosse (interviste comprese). I nodi sono venuti al pettine nel corso della giornata, con l’inevitabile bufera scatenata dal retroscena del quotidiano romano. Scandalo scatenatosi, peraltro, nel pieno di una ulteriore tempesta sul programma legata ai presunti fondi ottenuti da un imprenditore vegano per un’inchiesta di Giulia Innocenzi, Food for profit, venduta anche a Report. Ipotesi che ha scatenato reazioni indignate da tutti i partiti di centrodestra che hanno continuato a chiedere chiarezza sulle dinamiche attorno al programma, definito in questo caso «megafono delle lobby vegane».
Tutte interne ai corridoi di Saxa Rubra, invece, le reazioni sulla presunta fronda anti-Ranucci in atto tra gli stessi redattori della trasmissione. Il primo a esprimersi è stato il cdr di Rai Approfondimenti. «Ci preme segnalarvi che ad oggi al Cdr Approfondimento non risulta alcuna Assemblea dei giornalisti interni di Report e non risulta alcuna elezione di fiduciario/a di redazione. Ricordiamo che nella redazione di Report è presente una dei tre membri del Cdr, Raffaella Notariale, che partecipa costantemente alla vita della redazione, che condivide tutte le attività e decisioni del Cdr e che quindi sollecita il Cdr su ogni esigenza del programma. Vi auguriamo buon lavoro». Poi si è espressa la stessa redazione del programma che, però, pur rinnovando la propria fiducia nei confronti del conduttore lascia intendere che qualcosa in pentola sta assolutamente bollendo.
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«Non esiste nessun commissariamento. La redazione ribadisce il suo totale sostegno a Sigfrido Ranucci», sottolineando poi come «tutti stanno già lavorando congiuntamente alla produzione delle inchieste della prossima stagione». Fate, però, attenzione al seguente passaggio: «A tal fine, proprio per rendere più forte il programma, tutti gli inviati, i giornalisti del desk, i videomaker e i montatori stanno lavorando attivamente per trovare una o più soluzioni per affontare questa fase di attacchi generalizzati, che non ha precedenti nella storia del giornalismo. Siamo più di 60 lavoratori decisi a continuare a fare inchieste in modo autonomo e indipendente». La domanda che resta inevasa è: con o senza Ranucci? Ad oggi, sappiamo bene, che rispondere è impossibile. Ma mentre Valesini, contattato da Libero, si è limitato a un «non rispondo su nulla», rimandando al comunicato della redazione, un chiarimento ci è arrivato dall’inviato Mottola: «Nessuna raccolta firme, ma un semplice confronto con tutti i lavoratori e le lavoratrici di Report che non ha prodotto alcun documento ufficiale. Tant’è che non è stato inviato né all’azienda né a Ranucci».
Ciò non toglie, però, che in corso ci sia «una riflessione permanente non da oggi ma da anni per migliorare il programma». Ma quindi un documento non ufficiale è stato prodotto? E soprattutto, Ranucci è stato coinvolto nella discussione? Dalla risposta sembrerebbe di no... Da Unirai la segretaria Sara Verta, raggiunta da Libero dice: «Salvare il giornalismo d’inchiesta Rai significa salvaguardare una parte essenziale della missione del servizio pubblico e significa farlo con rigore» per cui auspica «chiarezza su ogni aspetto in discussione in queste settimane per preservare Report, un format storico del servizio pubblico, nella sua autonomia e credibilità».