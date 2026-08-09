4 di sera, Martelli smaschera la sinistra su Ceuta: "Schlein, batti un colpo!"

"Elly Schlein, se ci sei batti un colpo!”. Claudio Martelli non ha usato giri di parole. Ospite di 4 di sera su Rete 4, l'ex ministro della Giustizia ha richiamato all'ordine il campo largo - e in particolare Pd e la sua segretaria - per quanto riguarda il tema immigrazione.
"La posizione di Napolitano è la posizione di qualunque sinistra seria, non dico riformista, radicale ma seria ed è tutto evidente che nessun Paese è in condizioni di accogliere tutti, ma c'è stato un massimo di aperture con il governo Letta e con il governo Renzi - l'intervento di Martelli -. Poi c'è stata una posizione più ferma quando è subentrato come ministro degli Interni Minniti, che però suscita polemiche all'interno del suo partito, certamente mostrava una determinazione nel governare l'immigrazione, perché di questo si tratta, di governare".
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E ancora: "Non so cosa succederà, è difficile fare una previsione il senso di responsabilità suggerirebbe di limare tutti gli spigoli che ci sono su diverse questioni. La questione delle questioni: chi guiderà l'alleanza? Non c'è dubbio che ci sono visioni diverse sia tra Avs e Pd, sia con il Movimento 5 Stelle, il quale ha una posizione sull'immigrazione più severa di quella che è la posizione del Pd. Non c'è affatto una visione comune e forse non c'è neanche all'interno dello stesso partito democratico. Dipende da Elly Schlein. Se ci sei batti un colpo, si diceva una volta".
"Schlein, se ci sei batti un colpo"— 4 di sera (@4disera) August 8, 2026
Claudio Martelli a #4disera Weekend pic.twitter.com/JdLqZA03wP