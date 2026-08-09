4 di sera, Martelli smaschera la sinistra su Ceuta: "Schlein, batti un colpo!"

"Elly Schlein, se ci sei batti un colpo!”. Claudio Martelli non ha usato giri di parole. Ospite di 4 di sera su Rete 4, l'ex ministro della Giustizia ha richiamato all'ordine il campo largo - e in particolare Pd e la sua segretaria - per quanto riguarda il tema immigrazione.

"La posizione di Napolitano è la posizione di qualunque sinistra seria, non dico riformista, radicale ma seria ed è tutto evidente che nessun Paese è in condizioni di accogliere tutti, ma c'è stato un massimo di aperture con il governo Letta e con il governo Renzi - l'intervento di Martelli -. Poi c'è stata una posizione più ferma quando è subentrato come ministro degli Interni Minniti, che però suscita polemiche all'interno del suo partito, certamente mostrava una determinazione nel governare l'immigrazione, perché di questo si tratta, di governare".