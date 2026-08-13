Ranucci, Valter Lavitola vuota il sacco: "Chiesi di sparare contro la sua villetta"

Giorno dopo giorno emergono sempre più dettagli riguardo al piano criminale orchestrato ad hoc contro il conduttore di Report. Valter Lavitola aveva commissionato agli autori materiali una azione con "diverse modalità" per l'attentato a Sigfrido Ranucci. Non un ordigno, quindi, ma "quattro o cinque colpi di pistola verso il muro" della villetta del conduttore di Report a Pomezia, centro vicino Roma. È quanto avrebbe detto ieri, mercoledì 12 agosto, al gip. Dopo il blitz dinamitardo dell'ottobre scorso - in base a quanto si apprende - l'indagato non avrebbe comunque avuto nulla da ridire ritenendo lo scoppio di un ordigno rudimentale comunque di "valore dimostrativo".

Intanto la Procura di Roma darà parere negativo in merito alla richiesta di domiciliari avanzata ieri al gip dal difensore di Valter Lavitola al termine dell'interrogatorio di garanzia durante il quale, tra le altre cose, ha anche confessato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. In base a quanto si apprende, la richiesta dell'avvocato Sergio Cola si basa - a suo dire - sulla "ammissione di resposabilità" di Lavitola e la conseguente collaborazione con gli inquirenti. Inoltre per il legale mancherebbe a questo punto il rischio di inquinamento probatorio e il pericolo di fuga.