Sigfrido Ranucci, Dario Carotenuto senza vergogna: "L'ho detto e lo ridirei"

Nuovo giro, altra figuraccia della sinistra. Dario Carotenuto, deputato del Movimento Cinque Stelle ed ex membro della Flotilla, aveva sostenuto che il governo fosse il "mandante morale" dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci, giornalista Rai e conduttore di Report. Peccato che poi Valter Lavitola, amico di Ranucci, ha confessato al gip di essere stato lui a dare l'input per piazza l'ordigno sotto la sua villetta.

"Io quella cosa la ribadirei anche oggi - aveva detto quando si era cominciato a vociferare circa un coinvolgimento di Lavitola nella vicenda -. Anche se fosse vero, come sta emergendo, che Valter Lavitola abbia pensato di fare quasi un favore a Ranucci, all'insaputa di Ranucci, io continuo a dire che, se a Lavitola viene in mente una cosa del genere, è proprio perché la destra ha attaccato tutti i giorni Ranucci in quel modo. Io non posso che ribadire - aveva concluso - quello che ho scritto in quel post".