L'Aria Che Tira, Paolo Mieli sbertuccia Marco Travaglio: "Quel giornale di cui..."

Paolo Mieli provoca Marco Travaglio . Accade a L'Aria Che Tira dove si parla dell'invio di armi all'Ucraina. È qui che il giornalista lancia una stoccata al Fatto Quotidiano dicendo: "Il giornale di riferimento del presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, di cui non ricordo il nome, dice che quei droni sono tutti ucraini". Immediata la reazione di David Parenzo . Il conduttore gli fa allora vedere una copia del Fatto, ma Mieli non ci vuole sentire: "Non me lo ricordo il nome, inutile insistere, se non me lo ricordo non me lo ricordo...".

"E' chiaro che in Europa la questione dei migranti sta mettendo in moto un processo di cui vedremo eco in Franc...

Stando alla tesi di Mieli: "Questo giornale ogni giorno infila nella testa di Conte che sono droni ucraini, che per sbaglio hanno sconfinato..., quindi non ha mai detto 'i russi l'hanno fatta grossa'. Io ho una regola, quando un giornale dà ragione a una parte e torto all'altra, gatta ci cova. Leggilo quel giornale... divertente".