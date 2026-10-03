"Ecco chi ha provato ad entrare in casa mia": la denuncia di Ranucci

"Ieri mattina un giornalista di un magazine on line e inviato di un programma Rai che da mesi sta conducendo trasmissioni di delegittimazione nei miei confronti, per accedere nell'appartamento nella mia disponibilità, avrebbe fornito false generalità e avrebbe spinto l'ignara donna delle pulizie a mentire e a suonare agli altri inquilini del condominio pur di entrare. Fatto che ha creato allarme tra i condomini".

A dirlo e a denunciarlo è Sigfrido Ranucci su Facebook, sottolineando che "il sedicente giornalista avrebbe anche chiesto informazioni sulle varie entrate e uscite dell'immobile, che la donna si è rifiutata di fornire". "Successivamente un inquilino, preoccupato di quello che stava accadendo, ha scoperto due soggetti, un uomo munito di zainetto e una donna dal dialetto campano, appostati sul pianerottolo, davanti alla porta dell'appartamento - scrive ancora -. A giustificazione i due, in evidente imbarazzo, avrebbero detto di essere addetti alle pulizie, ma si trattava di un falso. Sul misterioso e inquietante episodio stanno indagando i Carabinieri per il reato di violazione di domicilio. Gli inquirenti hanno già raccolto le testimonianze di diverse persone e acquisito le telecamere. Il fatto è stato ieri anticipato da Lettera 43".