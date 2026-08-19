Ranucci, lo show imbarazzante: "Chi mi vuole candidare. E il padre di Vannacci..."

Sigfrido Ranucci torna in pubblico dopo la confessione di Lavitola. Come mostra un video de ilCorriere a cura di Nino Luca, a Lavarone il conduttore parla di tutto e soprattutto di chi avrebbe lo avrebbe tentato con una promessa di candidatura: "Sono stati in tanti a chiedermelo. Non dirò mai chi. Ma ad esempio mi stima tanto il padre di Vannacci che mi ha inseguito per salutarmi". Poi frigna ancora per lo scoop del Tempo che ha mostrato i compensi di Report: "na pubblicazione vergognosa, quelli pubblicati non sono stipendi ma spese. Dentro quelle cifre ci sono le trasferte all'estero, il montaggio, la grafica. Vergognoso che da dentro la Rai sia stato "passato" questo documento. Report è una delle trasmissioni più virtuose. Sta alla Rai come il Giubileo sta al papa. Ogni puntata costa solo 159mila euro".

Il tutto sconfessando il metodo del suo programma che di certo non si fa problemi a pubblicare i compensi altrui. Poi parla delle voci di una sua sostituzione in Rai: "Sto bene quando sono tra la mia gente, ma dell'inchiesta non parlo per rispetto dei giudici. L'azienda può fare quel ch vuole, è l'azienda". Staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi giorni ma di certo sul volto di Ranucci comincia a vedersi un pizzico di imbarazzo...