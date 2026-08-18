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In Onda, Italo Bocchino smaschera Ranucci: "Cosa è davvero Report"

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martedì 18 agosto 2026
In Onda, Italo Bocchino smaschera Ranucci: "Cosa è davvero Report"

2' di lettura

"Non vorrei che ce ne mandino uno peggio di Ranucci. Difficile, ma potrebbero trovarlo". A dirlo è stato il presidente del Senato Ignazio La Russa. E le sue parole hanno scatenato i conduttori di In Onda. Luca Telese e Marianna Aprile hanno chiesto a Italo Bocchino, ospite della trasmissione di La7, se quello non fosse stato un intervento scomposto.

"Secondo me non stride nulla - la replica di Bocchino -. Anzi La Russa pone una grandissima questione, cioè se la trasmissione di inchiesta di punta del servizio pubblico della Rai debba diventare una trasmissione politicizzata che è parso evidentemente Report, visto che ha fatto 70 inchieste sulla Meloni, cugini, nonni, zii, parenti... e invece su tante cose non c'è stata la stessa attenzione a sinistra. Quindi secondo me il presidente del Senato fa benissimo proprio dalla sua carica istituzionale a dire che il servizio pubblico deve fare delle inchieste che non facciano sconti a nessuno. Ma a 360 gradi".

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E ancora: "Che ci sia stato uno squilibrio è indubbio. Ci ricordiamo i servizi contro la famiglia del presidente del Senato che erano veramente delle cose che non reggevano. I servizi contro la famiglia Meloni, incentrati su cose inverosimili. Mentre contro la sinistra solo qualche inchiesta ogni tanto per legittimare. Non è normale che si facciano 70 inchieste contro Fratelli d'Italia. Io sto dicendo qui le stesse cose che ho detto a quattrocchi a Sigfrido Ranucci. Altri invece lo hanno osannato e poi adesso stanno un pochino in silenzio, un pochino in disparte".  

In Onda, l'intervento di Bocchino

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