Ranucci e il piano segreto di Lavitola per prendersi Report

Nel suo interrogatorio di garanzia, mercoledì 12 agosto, il faccendiere Valter Lavitola ha riferito al gip Iole Moricca e ai pm alcune informazioni davvero succose. Per esempio ha spiegato come abbia conosciuto Sigfrido Ranucci. Nel verbale sintetico si legge che a presentargli il conduttore sarebbe stato Guido Ruotolo, ex cronista della Stampa e fratello gemello dell’ex giornalista televisivo e attuale senatore del Pd Sandro, il quale, in questo periodo, si è speso più volte per attaccare la destra colpevole di criticare il conduttore di Report. «Ranucci mi viene presentato da Ruotolo dopo il 2020» e con lui «si crea subito empatia». Quindi l’indagato aggiunge di essersi reso utile in tempi rapidi: «Riesco a organizzargli un incontro che lui cercava da tempo». Con chi non è specificato. Mentre è certo che quasi a tambur battente il faccendiere diventi fonte della trasmis sione. Una collaborazione così stretta che porta Lavitola a sognare di diventare il produttore di Report. Quando il conduttore finisce sotto attacco in Rai, gli suggerisce di scegliere la strada di Michele Santoro che iniziò a produrre le sue trasmissioni con una società esterna, vendendo successivamente le puntate alla tv di Stato. «Sarebbe stato bene se lo avessero cacciato» spiega davanti al gip Lavitola. E aggiunge: «Santoro mi spiegò come faceva lui con la Rai e io proposi a Sigfrido» di seguire la stessa strada. «Io mi sarei occupato della produzione e mi sarei sistemato economicamente anche io. Facevo tutte queste cose per Ranucci, ma anche per interesse personale». Quindi riferisce che il suo «piano di vita» era pure quello di occuparsi di carbon credit in Africa e in Brasile (Lavitola in Sud America porta avanti anche il commercio del pesce con una flotta di pescherecci), ma che, grazie a un servizio di Report, aveva compreso i rischi che correva e come evitare di violare la legge. Lavitola, davanti al giudice, ricorda un fatto già noto alle cronache che lo avrebbe legato ulteriormente a Ranucci: «Il mio rapporto con lui inizia con una conoscenza, poi gli raccontai del fatto che mio figlio è autistico e lui mi disse allora che la figlia è psicoterapeuta».

Ranucci, Lavitola lo coinvolge: "Gli parlai del rischio attentato anche prima della bomba" Il giorno di Ferragosto, mentre l’Italia è in spiaggia, l’avvocato Arturo Cola è nel suo studi...

INFORMAZIONI RISERVATE Nell’interrogatorio l’indagato fa sapere di avere raccolto, nell’estate del 2025, informazioni riservate su un possibile attentato a Ranucci: «A fine agosto avevo saputo che c’era un pericolo serio per Ranucci». Quindi spiega ai magistrati: «Ho avuto le informazioni nei primi giorni di settembre... poi ho avuto altre informazioni che confermavano tutto». Per questo, come abbiamo raccontato ieri, il 6 settembre, manda questo messaggio al giornalista: «Domani prima o dopo pranzo riusciamo a vederci 10/15 minuti? Sarò proprio dalle tue parti». Il giorno successivo Lavitola si sarebbe recato nella villetta dell’amico: «Sono andato a casa e gli ho detto dei cosiddetti odiatori», ma «Ranucci non mi ha dato retta per superficialità». Secondo Lavitola, due 007 di Gerusalemme avevano messo nel mirino il conduttore perché con un servizio sul cantiere navale di Adria avrebbe messo a rischio gli affari di alcuni fornitori israeliani di attrezzature belliche. Nell’interrogatorio l’ex oste del bistrot Cefalù dice di non ricordare i nomi delle due barbe finte, perché troppo complicati, ma riferisce ai magistrati i loro identificativi in codice: M160 e M1120. Per Lavitola, quella dei due agenti, «era un’operazione lucrativa» e i «soggetti israeliani» avrebbero in Italia «contatti istituzionali». Ma dopo questa operazione sarebbero stati puniti dal loro governo: «Credo che ci siano state ripercussioni contro questi agenti». Il piano, secondo l’indagato, era quello di agganciare «un odiatore» di Ranucci e di trasformarlo in una sorta di kamikaze per eliminare il conduttore.

«Avevano individuato tale odiatore» fa sapere Lavitola. E, così, per evitare che il piano omicidiario fosse portato a termine, aveva deciso di far rafforzare il dispositivo di protezione per l’amico. Per questo chiese al suo factotum, Gomes Clesio Tavares, di mettersi all’opera: «Siccome questo fesso non capisce che lo ammazzano bisogna convincerlo che c'è un reale pericolo» ha raccontato Lavitola e, per questo, avrebbe invitato Tavares a passare davanti a casa di Sigfrido. Il quarantasettenne camerunense, abituato a frequentare soggetti po co raccomandabili dell’area campana, avrebbe suggerito la sua soluzione: «Ha proposto di lasciargli dei proiettili e una testa di capretto sul cancello». Ma Lavitola non avrebbe apprezzato l’idea: «Io gli ho detto che lui era abituato alle minacce di questo tipo, gli ho detto di sparare tre quattro colpi sul muretto e lui mi disse che avrebbe fatto così». Ma poi, a un certo punto, comunica al suo principale che l’operazione non sarebbe stata portata avanti da lui, ma da un suo conoscente, il quale «avrebbe proposto una soluzione diversa come una bomba carta». Lavitola assicura di essersi fidato, poiché Tavares sarebbe un esperto di sicurezza con agganci a livello internazionale. Il faccendiere ha anche detto di avere avvicinato il capo scorta di Ranucci, tale «Mimmo», per assicurarsi che attuassero la protezione a «ferro di cavallo» nel periodo in cui «l’odiatore» era stato ingaggiato ed era pronto a entrare in azione. L’indagato ha anche spiegato che si recava di rado a casa di Ranucci perché quella era l’abitazione della moglie del giornalista e che era più semplice per lui incontrare l’amico a casa della nuova compagna di lui, Laura. Per quanto riguarda il presunto sopralluogo del 15 settembre 2025 davanti alla villetta del conduttore, Lavitola ha assicurato di non essersi appostato con Tavares nei pressi dell’abitazione, ma ha ricostruito che, probabilmente, quel giorno lui si trovava in zona per cercare una casa di villeggiatura a Torvajanica. I difensori di Lavitola, Arturo e Sergio Cola, nei giorni scorsi, hanno cercato conferme alla notizia anticipata dalla Stampa secondo cui Ranucci avrebbe chiesto un rafforzamento della sua scorta prima dell’esplosione dell’ordigno. Un’ipotesi che, se confermata, si sarebbe rivelata un «riscontro formidabile» al racconto di Lavitola sull’incontro del 7 settembre. Ma dalle prime verifiche sembra che sia stata la Prefettura di Roma a suggerire il raddoppio del dispositivo, portandolo da due a quattro uomini, dopo l’esplosione del 16 ottobre, e Ranucci avrebbe semplicemente accettato la proposta. Comunque nel suo interrogatorio Lavitola si è vantato di essere riuscito ad assicurare all’amico una scorta di due auto e ben otto agenti, intendendo, probabilmente, quelli necessari a garantire i turni H24. Ma i pm capitolini non sembrano credere alla veridicità della confessione di Lavitola e, anzi, avrebbero iniziato a indagare per verificare se tali dichiarazioni non rappresentino un depistaggio. Il loro scetticismo era già parso evidente nel momento in cui la Procura ha dato parere negativo alla richiesta di arresti domiciliari presentata dai difensori. Ma adesso gli inquirenti potrebbero contestare nuovi reati. Da parte sua l’indagato è pronto a farsi risentire, non per ritrattare, ma per arricchire con nuovi particolari le dichiarazioni già rilasciate. Per quanto riguarda, infine, la pista israeliana, è molto interessante quanto ha dichiarato ai magistrati Daniele Autieri, inviato di Report, che ha spiegato di essere stato messo in contatto dallo stesso Ranucci con Lavitola e che questi gli avrebbe dato precise indicazioni. Ecco che cosa ha detto il giornalista: «Ho conosciuto Lavitola nel marzo 2026. Me lo ha presentato Ranucci come possibile fonte per la mia inchiesta sul cantiere navale, avvisandomi di prendere ovviamente con le pinze quello che mi avrebbe detto. Il 12 marzo è Lavitola a contattarmi per la prima volta, un mese prima della messa in onda del servizio “Il cantiere dei misteri”, andato in onda all’incirca a metà aprile. Ci siamo sempre sentiti telefonicamente e fino al 28 marzo, ad eccezione di una volta, in cui è venuto nei pressi di casa mia e ci siamo visti personalmente perché aveva urgenza di parlarmi».

Quel giorno Lavitola avrebbe riferito ad Autieri la sua teoria: «Era convinto che dietro all’attentato ci fossero i servizi segreti italiani ed israeliani, poiché tra le aziende fornitrici del cantiere ci sarebbero alcune aziende di Stato israeliane, molto potenti. Mi ha poi inviato su Telegram una lista di queste aziende, che sono le seguenti: Iai, Ebit sistems, Rada e Rafael. Le stesse avrebbero potuto avere interessi nella vicenda del cantiere navale».

Ranucci, Minoli sgancia la bomba: "Chi sentirei se fossi una toga", il nome-terremoto "Se fossi una toga interrogherei Paolo Mieli". A fare il nome del celebre editorialista ed ex direttore del Co...