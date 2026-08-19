Bocchino asfalta Telese e Aprile con 4 parole: "Compensi? Vanno detti a chi è a casa"

Il caso Report torna in tv e accende il confronto a In Onda, l’appuntamento dell’access estivo di La7 condotto da Marianna Aprile e Luca Telese. Ospite della puntata del 17 agosto era Italo Bocchino, chiamato a discutere dell’articolo pubblicato da Il Tempo sui presunti compensi dei giornalisti del programma.A contestare i “compensi faraonici” è proprio Marianna Aprile, che punta il dito sul timing della pubblicazione: "Sarebbe più credibile se non avvenisse in un momento in cui Report è nel mirino per un attentato subito dal conduttore".

E aggiunge, riferendosi ad altri contratti Rai: "Poi se passassero a questo setaccio tutti i contratti, anche quelli per tre minuti di trasmissione, anche quelli per programmi che fanno lo 0.9 % e vengono chiusi ma continuano a maciullare record negativi".Secondo la conduttrice lo scoop di Il Tempo appare sbilanciato: "Perché qualcuno quei dati li ha passati. Le inchieste di Report che lei accusa di faziosità sono state a 360 gradi. Il Tempo cita solo le cifre di Report, invece che quelle di certi pensionati a peso d’oro e conduttori a peso d’oro. Non è un po’ sbilanciata come inchiesta? Aspettiamo tutti i nuovi conduttori di questi ultimi quattro anni dirci quanti soldi prendono in Rai". Bocchino replica con una questione deontologica: "La mia idea è che ognuno di noi, quando svolge la professione di giornalista, per regola deontologica dovrebbe dire quanto guadagna a chi è a casa".

"Questo non è servizio pubblico, ma un’azienda privata", ribatte Aprile. Bocchino insiste: "Io pongo una questione deontologica da giornalista, questa sembra una excusatio non petita".Interviene allora Telese in difesa della collega: "Qui i conti sono spartani ed equi, nessuno si fa le ville". E lancia la provocazione: "Sei d’accordo a mettere come sottotitolo l’ingaggio di Bruno Vespa?".