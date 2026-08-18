L'Aria che tira, Gasparri-Barbacetto: "Lavitola stratega della sinistra", "È roba vostra"

"Lavitola voleva lanciare Ranucci per guidare il centrosinistra. Se dovessero mai scarcerare Lavitola, io consiglio a Renzi, Schlein e Conte di andare al ristorante di Lavitola e farsi dare istruzioni, insieme a quelli di Askatasuna, insieme a quelli che dividono in mille ipotesi la sinistra, che è unita solo dall'odio verso il centrodestra. I primi odiatori sono loro": Maurizio Gasparri lo ha detto in collegamento con Ludovica Ciriello a L'Aria che tira su La7 parlando delle opposizioni e del faccendiere Valter Lavitola, ora indagato come unico mandante dell'attentato ai danni del giornalista Sigfrido Ranucci.

"Lavitola è roba vostra, è roba di Berlusconi!", ha replicato Gianni Barbacetto, firma del Fatto Quotidiano, intervenendo a distanza. Dopodiché è intervenuta la conduttrice, che rivolgendosi a Gasparri ha detto: "Si potrebbe dire che anche voi su molti temi siete divisi, dalle banche all'Ucraina...". "No, guardi, noi siamo uniti da 26 anni", ha precisato il senatore di Forza Italia. "Con idee diverse al vostro interno, però, così come il campo largo prova a fare", ha insistito la Ciriello. Ma Gasparri è andato dritto per la sua strada: "Loro vanno da Lavitola ad Askatasuna... Io suggerisco di andare al ristorante di Lavitola, che è il vero capo e stratega della sinistra italiana".