Libero logo
Ceuta
Ranucci-Lavitola
Calciomercato

L'Aria che tira, Gasparri-Barbacetto: "Lavitola stratega della sinistra", "È roba vostra"

di
Libero logo
martedì 18 agosto 2026
L'Aria che tira, Gasparri-Barbacetto: "Lavitola stratega della sinistra", "È roba vostra"

1' di lettura

"Lavitola voleva lanciare Ranucci per guidare il centrosinistra. Se dovessero mai scarcerare Lavitola, io consiglio a Renzi, Schlein e Conte di andare al ristorante di Lavitola e farsi dare istruzioni, insieme a quelli di Askatasuna, insieme a quelli che dividono in mille ipotesi la sinistra, che è unita solo dall'odio verso il centrodestra. I primi odiatori sono loro": Maurizio Gasparri lo ha detto in collegamento con Ludovica Ciriello a L'Aria che tira su La7 parlando delle opposizioni e del faccendiere Valter Lavitola, ora indagato come unico mandante dell'attentato ai danni del giornalista Sigfrido Ranucci. 

"Lavitola è roba vostra, è roba di Berlusconi!", ha replicato Gianni Barbacetto, firma del Fatto Quotidiano, intervenendo a distanza. Dopodiché è intervenuta la conduttrice, che rivolgendosi a Gasparri ha detto: "Si potrebbe dire che anche voi su molti temi siete divisi, dalle banche all'Ucraina...". "No, guardi, noi siamo uniti da 26 anni", ha precisato il senatore di Forza Italia. "Con idee diverse al vostro interno, però, così come il campo largo prova a fare", ha insistito la Ciriello. Ma Gasparri è andato dritto per la sua strada: "Loro vanno da Lavitola ad Askatasuna... Io suggerisco di andare al ristorante di Lavitola, che è il vero capo e stratega della sinistra italiana".

"Lavitola stratega della sinistra", "È roba vostra": Gasparri-Barbacetto a L'Aria che tira, guarda qui il video

Ranucci, Minoli sgancia la bomba: "Chi sentirei se fossi una toga", il nome-terremoto

"Se fossi una toga interrogherei Paolo Mieli". A fare il nome del celebre editorialista ed ex direttore del Co...
tag
valter lavitola
l'aria che tira
maurizio gasparri
gianni barbacetto

Pista caldissima Ranucci, Minoli sgancia la bomba: "Chi sentirei se fossi una toga", il nome-terremoto

Il movente dell'attentato Ranucci e Lavitola, il vero movente: "Tu ci sei mai stato?", l'intercettazione che cambia il quadro

Ranucci scaricato dal Pd, l'imbarazzo di Sandro Ruotolo: "Banalmente, è Ferragosto"

ti potrebbero interessare

In Onda, Italo Bocchino smaschera Ranucci: "Cosa è davvero Report"

In Onda, Italo Bocchino smaschera Ranucci: "Cosa è davvero Report"

Redazione
Maria Rosaria Boccia, la rivelazione su Ranucci: "Stiamo preparando un libro insieme"

Maria Rosaria Boccia, la rivelazione su Ranucci: "Stiamo preparando un libro insieme"

In Onda, Bocchino travolge Marianna Aprile: "Ah, quindi se lo fa la sinistra va bene. Ho capito..."

In Onda, Bocchino travolge Marianna Aprile: "Ah, quindi se lo fa la sinistra va bene. Ho capito..."

Sigfrido Ranucci a Cerveteri, bufera sullo show a pagamento

Sigfrido Ranucci a Cerveteri, bufera sullo show a pagamento