Ceuta, lo show di "Barbie Gaza" tra i migranti: "Passeggio in spiaggia tranquillamente"

Dopo che di Gaza non si parla più, ecco che Ana Alcalde pensa a Ceuta. L'attivista pro-Pal spagnola, nota per i suoi show a bordo della Flotilla , si è recata in persona nell'exclave spagnola per testimoniare - a suo dire - che non esiste alcuna emergenza di cui i governi sovranisti debbano preoccuparsi. Eccola con la maglietta "Free Palestine" mentre distribuisce alimenti ai clandestini e, incurante dei numerosi casi di stupro registrati ai danni di minorenni all'ospedale, "Barbie Gaza" - soprannome con cui ormai è conosciuta - vuole smentire la solita narrativa di destra. Come? Camminando, di sera, nella playa del Trampolín, la spiaggia dove da giorni i migranti si sono accampati.

Più che una passeggiata, come dimostra il video da lei pubblicato su TikTok, la sua sembra una camminata molto veloce. Per di più il video da lei diffuso dura pochi istanti, nei quali però tiene a rassicurare: "Sto camminando per la spiaggia in diretta... Sto passando". Poi, forse per anticipare chi l'avrebbe accusata di passare in velocità senza farsi notare, aggiunge: "Non mi piace mancare di rispetto perché spesso si sentono" trattati "come animali e questo non mi piace per niente. Però questo è quello che chiede la gente: che camminiamo a fianco a loro". E ancora, rivolgendosi ai migranti: "Ciao ragazzi, ciao a tutti". Infine, altra giustificazione: "Certo, guardano, non siamo invisibili... Una donna qui, che cammina proprio in mezzo alla strada".

Insomma, uno show vero e proprio che però non convince gli utenti del web. "Non serve essere Sherlock Holmes per dedurre che, quando Ana María (Hanan) Alcalde Callejas — meglio nota come Barbie Gaza — ha realizzato quella diretta su Instagram o TikTok, si stesse muovendo con più sicurezza di Taylor Swift all'uscita da un concerto", sospetta uno a cui altri fanno eco: "Barbie Gaza cerca di mostrare che a Ceuta la situazione è normale. Si riprende — col fiato corto — mentre batte il record dei 100 metri piani, giusto nel caso in cui non dovesse uscirne viva".