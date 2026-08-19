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Ranucci, la telefonata con Lavitola: "Se tu esci dalla Pontina e vai..."

di Roberto Tortoramercoledì 19 agosto 2026
Ranucci, la telefonata con Lavitola: "Se tu esci dalla Pontina e vai..."

2' di lettura

Tiene banco il caso Ranucci-Lavitola, con il conduttore di Report che ha dichiarato ai giornalisti di aver messo nelle mani dell’azienda, la RAI, la decisione di rimuoverlo o meno dalla conduzione del programma d’inchiesta. Se ne parla anche a Zona Bianca, programma di attualità e approfondimento di Rete4 condotto da Giuseppe Brindisi e realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4.
Viene fatto ascoltare, durante il programma, l’estratto di una conversazione dello scorso 5 luglio tra il conduttore di Report ed il faccendiere campano sul possibile alibi di Lavitola. Si parla della viabilità del territorio dove abita Ranucci, Torvaianica, lì dove davanti casa sua è stato fatto esplodere l’ordigno attentatore che ha distrutto due automobili, quella di Ranucci e quella della figlia, e danneggiato anche il muro perimetrale dell’abitazione.

Attacca Ranucci, che cerca di ripercorrere gli incontri avvenuti tra lui e Lavitola nel periodo che ha preceduto la bomba: “Passare? Non puoi passare con la macchina, è crollato il ponte, devi passare davanti a casa mia per forza. Se tu esci dalla Pontina e vai all'aeroporto di Pratica di Mare, devi andare a Torvaianica, piazza… devi passare…”. Risponde Lavitola: “Vabbè, se devi andare a Terracina, però, a Torvaianica lei la casa l'ha presa a giugno, quindi non si... E Terracina, quindi, che c'entra?”.

Di nuovo Ranucci: “Non lo so, mi ricordo che tu mi hai detto in un paio di situazioni che eri passato davanti a casa mia. Questo me lo ricordo come se fosse ieri, ok? Me lo ricordo perché avevi detto che mi avevi cercato, ma io stavo fuori, stavo a Rocca Massima. Ma era un periodo ancora... Era settembre? No, allora, io stavo a Rocca Massima, sei venuto e ci stava.  L'altra volta, quando sei venuto a Torvaianica, a bere una cosa, ci stava Giordano. Birra. Io, te e Giordano. Me lo ricordo come fosse ieri”.

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