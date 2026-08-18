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Ceuta, focolaio di scabbia tra i militari: "Sovraffollamento e poco igiene"

martedì 18 agosto 2026
Ceuta, focolaio di scabbia tra i militari: "Sovraffollamento e poco igiene"

1' di lettura

Emergenza sanitaria a Ceuta, dove sono stati rivelati almeno 14 casi di scabbia. Si tratta di militari dispiegati per la crisi migratoria nell'exclave spagnola in Marocco. Questi ultimi - stando a quanto denunciato in un comunicato dalla Union de Militares de Tropa (Umt) - sarebbero stati colpiti da un focolaio di scabbia. L'associazione professionale di militari attribuisce i casi alle condizioni degli alloggi utilizzati dai soldati lo scorso Ferragosto. Secondo la Umt, i casi riguarderebbero i militari del Gruppo Regolari di Ceuta n.54, ospitati in strutture normalmente inutilizzate dell'ex Batteria costiera K-8, "prive della necessaria manutenzione igienica, con precedenti di infestazioni e in condizioni di sovraffollamento".

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L'associazione ha segnalato il focolaio al ministero della Difesa e agli organismi delle Forze armate, chiedendo di verificare un eventuale coinvolgimento di altre unità impegnate nell'emergenza migratoria. Fonti del ministero della Difesa, citate dall'agenzia Efe, hanno precisato che i casi "non devono necessariamente essere collegati alla crisi migratoria". La Umt denuncia inoltre carenze nella fornitura di dispositivi di protezione, fra cui mascherine, guanti e tute di protezione.

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Anche l'Associazione della truppa e marina spagnola (Atme) aveva chiesto informazioni al ministero della Difesa sulle misure epidemiologiche adottate, dopo segnalazioni di possibili malattie contagiose, "probabilmente scabbia" fra i militari dispiegati nell'exclave. Già nei giorni scorsi, sulla spiaggia di El Trampolin dove i migranti hanno allestito oltre un centinaio di rifugi improvvisati, erano stati segnalati un focolaio di gastroenterite, casi di scabbia e due di tubercolosi.

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