Ceuta, il delirio di Barbie Gaza: "Migranti usati da Israele per far vincere la destra"

Rieccola. Per Hanan Alcade, influencer spagnola della Flotilla, dietro gli arrivi in massa a Ceuta c’è il governo israeliano. Prego? Ha scritto così: «Vogliono far cadere Sánchez e piazzare l’estremista di destra Abascal». Un attimo. Prima ricordiamo che Alcade, come aveva riportato Libero, è sposata con Amin (in occasione delle nozze si è convertita all’islam), il quale fa il poliziotto proprio a Ceuta. Pure lui è un fervente pro-Pal.

Alcade è stata soprannominata Barbie Gaza non tanto per il capello biondo e le forme, ma perché durante la prima tragicomica spedizione della Flotilla ballava e cantava spensierata sul pontile e durante le “soste tecniche” sulla terraferma. In 24 ore la spagnola ha pubblicato quattordici messaggi su Instagram, tutti per denunciare un fantomatico complotto contro il premier socialista: «L’interferenza estera sta spingendo la Spagna a destituire il governo progressista. Il Marocco sta usando il suo popolo per tornaconti politici in cambio dell’insediamento di governi marionette israeliani che permetterebbero di continuare col genocidio senza passare dalla Corte penale».