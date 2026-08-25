Sigfrido Ranucci, è lite tra due donne sulle presunte avances

Le presunte avances di Ranucci scatenano il caos tra due colleghe. La prima, Angela Camuso, giovedì scorso ha scritto a Il Tempo che si era proposta come inviata di Report e in cambio – parliamo del 2018 – avrebbe ricevuto da Sigfrido complimenti sul fisico, «commenti alla foto di WhatsApp», il tutto – ha raccontato - «per dirmi che ero in grande forma». Poi Camuso avrebbe ricevuto apprezzamenti per lo «sguardo luminoso» e inviti per incontri «a sera inoltrata», non accolti dalla giornalista. La quale ieri, sull’edizione online de Il Tempo, ha tirato in ballo la collega Anna Germoni, che a detta della Camuso avrebbe a sua volta ricevuto avances da Ranucci. Ma la Germoni – sentita da Libero – s’è ribellata: «Angela è stata scorretta, non voglio espormi, ho già parlato col mio avvocato, non ho le prove».

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I FATTI

È successo che la Camuso, su iltempo.it, ha riferito di una telefonata con la Germoni: «Angela», avrebbe detto Germoni, «lo sai che è successo pure a me? Anzi, mi è successo di peggio. Ha fatto la stessa cosa che ha fatto con te, solo che io ci sono andata a cena e durante la cena mi ha detto, quando io gli ho chiesto se c’era la possibilità di lavorare a Report, che “se lo invitavo a casa mia una sera se ne poteva parlare”. Gli ho detto “no guarda, riaccompagnami alla mia macchina. Ci sono rimasta malissimo. Mi ha riaccompagnato alla macchina, che era parcheggiata vicino a via Teulada, e non l’ho mai più visto. Però io, Angela ho paura di dirlo, l’avvocato mi ha detto che è troppo rischioso perché non ho più le chat, non ho come te le chat perché erano di Telegram e si sono cancellate, ma vediamo, aspettiamo, magari si fa avanti una terza, perché chissà quante siamo Angela. È grave, perché a me ha dato l’illusione di un lavoro e però mi ha detto “se vengo a casa tua, se mi inviti a casa tua a cena ne parliamo”».

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