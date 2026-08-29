Report, il retroscena sulla chat di redazione e quei 5 like che hanno fatto infuriare Ranucci

La crisi di Report passa anche dalle chat interne della redazione. A ricostruire uno dei momenti più delicati della vicenda è il Corriere della Sera, che racconta la frattura esplosa nel gruppo WhatsApp "Squadra Report", composto da circa sessanta tra inviati, autori, videomaker, redattori e tecnici.

Al centro della discussione finisce anche la questione delle presunte avances attribuite a Sigfrido Ranucci. Mentre alcuni giornalisti spingevano per chiedere alla Rai di confermare il conduttore alla guida del programma, nella chat un inviato storico solleva un tema rimasto finora sullo sfondo: "L'altro elefante nella stanza è su coloro che hanno subito avances da Sigfrido: capisco che siano strumentali, ma quei messaggi esistono e molte colleghe sono in imbarazzo su questo. Che facciamo?".

Secondo la ricostruzione del Corriere della Sera, cinque giornaliste reagiscono al messaggio con un like. La conversazione viene poi trasformata in uno screenshot e fatta arrivare a Ranucci, che, sempre secondo il quotidiano, contatta il collega autore del messaggio.

La vicenda contribuisce ad alimentare la spaccatura interna alla redazione. Il comunicato per chiedere la riconferma di Ranucci non viene diffuso e circa l'80% dei componenti della chat, compresi molti degli inviati storici, decide di abbandonarla per creare un nuovo gruppo.

Nel frattempo la Rai ufficializza Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi come nuovi conduttori. Bernardo Iovene e Giulio Valesini, inizialmente coinvolti nella nuova struttura, rifiutano gli incarichi. La redazione si prepara ora a rendere pubblica la propria posizione sulla vicenda.