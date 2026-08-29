Alessandro Di Battista, fonti Chigi: "Pronto un aereo per trasferirlo in Italia"

Alessandro Di Battista ha ripreso conoscenza dopo alcune ore privo di sensi. Lo riferiscono all'ANSA fonti parlamentari, spiegando che l'ex deputato del M5s, ricoverato dopo un malore da ieri sera in un ospedale a Santa Clara, a Cuba, ha parlato con i medici ed è in fase di trasferimento a bordo di un'ambulanza in un'altra struttura a L'Avana. "Come già spiegato dal Ministro degli Esteri Antonio Tajani, l'Italia sta garantendo la massima assistenza ad Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba a seguito di un malore. L'Ambasciatrice italiana a Cuba, Simona De Martino, si è recata presso l'ospedale di Santa Clara per acquisire informazioni sulle sue condizioni di salute e assicurare il necessario raccordo con le autorità e la struttura sanitaria cubana". Lo spiegano fonti di Palazzo Chigi, aggiungendo che "il Governo sta seguendo con la massima attenzione la situazione e un aereo sanitario è disponibile per far rientrare in Italia Di Battista".

"Prima di procedere al trasferimento - puntualizzano le stesse fonti -, è tuttavia necessario verificare che le condizioni del paziente lo consentano e che il trasporto non comporti rischi per la sua salute. L'eventuale trasferimento sarà quindi valutato dai medici sulla base delle condizioni cliniche del paziente".