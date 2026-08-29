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"Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba in gravi condizioni"

sabato 29 agosto 2026
"Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba in gravi condizioni"

1' di lettura

Alessandro Di Battista è stato ricoverato nella serata di venerdì 28 agosto in un ospedale di Cuba. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle sarebbe arrivato nella struttura sanitaria in gravi condizioni. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute né sulle ragioni che hanno portato al ricovero.

Di Battista, che ha compiuto 48 anni il 4 agosto, è stato uno dei volti più conosciuti del Movimento 5 Stelle nella fase della sua crescita politica. Eletto alla Camera nel 2013, ha ricoperto l'incarico di deputato fino al 2018, scegliendo successivamente di non ricandidarsi in Parlamento. Non ha però abbandonato l'attività politica e il dibattito pubblico, mantenendo nel tempo posizioni autonome rispetto alla linea assunta dal Movimento sotto la guida di Giuseppe Conte.

L'ex parlamentare ha inoltre una lunga conoscenza dell'America Latina, territorio che ha frequentato in diverse occasioni. Nel corso degli anni ha viaggiato in Paesi come Messico, Guatemala, Belize ed Ecuador, approfondendo realtà sociali e politiche del continente.

Proprio in Guatemala, nel 2005, Di Battista aveva trascorso circa un anno, ancora prima di iniziare la sua esperienza politica con il Movimento 5 Stelle. In quel periodo aveva lavorato nell'ambito di progetti di cooperazione internazionale.

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