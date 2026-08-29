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Alessandro Di Battista in gravi condizioni: il forte mal di testa e il malore, cosa sappiamo

sabato 29 agosto 2026
Alessandro Di Battista in gravi condizioni: il forte mal di testa e il malore, cosa sappiamo

1' di lettura

Alessandro Di Battista è stato ricoverato nella serata di venerdì 28 agosto in un ospedale di Cuba. Secondo quanto riportato dal Corriere, l’ex deputato del Movimento 5 Stelle sarebbe arrivato nella struttura sanitaria in condizioni gravi. Al momento, tuttavia, non sono stati diffusi ulteriori dettagli sul suo quadro clinico né una prognosi. A fornire qualche elemento in più sulle circostanze del malore è Il Fatto Quotidiano.

Di Battista si trovava a Cuba per realizzare un reportage quando avrebbe iniziato ad accusare un forte malessere, manifestatosi in particolare con intensi mal di testa. I sintomi, descritti come preoccupanti, avrebbero reso necessario il trasferimento in ospedale. Non è ancora chiaro cosa abbia provocato il malore, né se siano sopraggiunti altri disturbi o complicazioni.

L’ultimo aggiornamento pubblicato dall’ex parlamentare sui social risale a circa undici ore prima del ricovero. In quel momento, a Cuba, erano intorno alle 19. Il successivo trasporto in ospedale sarebbe dunque avvenuto nelle ore serali.La notizia ha suscitato apprensione anche all’interno del Movimento 5 Stelle, che ha espresso vicinanza alla famiglia. "La comunità 5 stelle ha appreso la notizia del ricovero di Alessandro Di Battista a Cuba con grande apprensione. Confida di ricevere ragguagli e aggiornamenti positivi, stringendosi ai suoi familiari in questo momento di profonda preoccupazione". Restano quindi da chiarire le cause del malore e l’evoluzione delle condizioni di salute dell’ex deputato.

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