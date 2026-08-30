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Giulia Presutti, i "fratelli coltelli" e la foto al ristornate di Lavitola

domenica 30 agosto 2026
Giulia Presutti, i "fratelli coltelli" e la foto al ristornate di Lavitola

1' di lettura

La scelta della Rai di affidare la conduzione di Report a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi ha provocato forti reazioni all’interno della redazione. Gli inviati storici del programma hanno contestato la decisione dell’azienda, mentre Bernardo Iovene e Giulio Valesini hanno rinunciato al ruolo di capi autori. Una parte della squadra ha inoltre minacciato dimissioni in blocco.

Presutti, tuttavia, è una giornalista già da anni all’interno di Report e vincitrice del concorso Rai per professionisti. Nel corso della sua esperienza ha realizzato diverse inchieste riguardanti esponenti e amministrazioni dell’area governativa, occupandosi tra gli altri del caso Pozzolo, delle vicende giudiziarie legate a Gaetano Galvagno ed Elvira Amata, della riforma del Codice dell’ambiente e della Fondazione Taormina Arte. Ha inoltre lavorato su questioni legate alla sanità abruzzese, coinvolgendo esponenti di Fratelli d’Italia e Forza Italia. Come ricorda ilTempo è anche l'autrice del servizio "Fratelli coltelli" proprio su Fdi.

In questo contesto si inserisce anche una fotografia pubblicata dal quotidiano Domani, che mostra Presutti all’interno del ristorante "Cefalù", il locale romano di proprietà di Valter Lavitola. Nello scatto la giornalista è a tavola con due amiche, davanti a vino e ostriche. La fotografia non permette di stabilire un rapporto personale o un’amicizia tra Presutti e Lavitola ma è bastato poco per scatenare i social.

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