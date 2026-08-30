Di Battista, il Fatto: "Non ha mai perso conoscenza", la ricostruzione

Preoccupazione per Alessandro Di Battista, 48 anni, ex deputato del Movimento 5 Stelle, ricoverato a L’Avana dopo alcuni giorni caratterizzati da forti e persistenti mal di testa. A ricostruire le ore più delicate è anche il Fatto Quotidiano, per cui Di Battista si trovava a Cuba per realizzare alcuni reportage destinati al giornale e a Tv Loft.

Arrivato sull’isola il 22 agosto, l’ex parlamentare aveva iniziato ad accusare disturbi sempre più insistenti, accompagnati da stanchezza e da una sensazione di rallentamento. Venerdì, dopo essere stato a Santa Clara per visitare il mausoleo di Che Guevara, i sintomi lo hanno convinto, anche grazie ai consigli della sorella e di un amico italiano presente a Cuba, a sottoporsi a una visita medica. I primi accertamenti hanno portato al ricovero e successivamente al trasferimento all’ospedale Hermanos Ameijeiras di L’Avana.

Un elemento è stato però chiarito dal Fatto rispetto alle notizie circolate inizialmente: "Di Battista non ha mai perso conoscenza. È entrato in ospedale autonomamente, è rimasto sempre cosciente e ha continuato a rispondere alle numerose telefonate provenienti dall’Italia".

La situazione resta comunque delicata. Il governo italiano sta seguendo il caso e ha messo a disposizione un aereo sanitario per un eventuale rientro, qualora le condizioni mediche lo permettano. Anche l’ambasciatrice italiana a Cuba è intervenuta per seguire da vicino la vicenda.

Numerosi i messaggi di solidarietà dal mondo politico, in particolare dal Movimento 5 Stelle. Giuseppe Conte e Luigi Di Maio hanno contattato Di Battista, mentre familiari e amici si preparano a raggiungerlo a Cuba.