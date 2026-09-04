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Luigi Berlusconi, nata la terza figlia: perché il nome è un omaggio a Veronica Lario

venerdì 4 settembre 2026
Luigi Berlusconi, nata la terza figlia: perché il nome è un omaggio a Veronica Lario

1' di lettura

Nuovo arrivo nella famiglia Berlusconi: lo scorso 6 agosto è nata Miriam Rosa, terza figlia di Luigi Berlusconi, il più giovane dei cinque figli di Silvio Berlusconi e Veronica Lario, e della moglie Federica Fumagalli. La nascita è stata mantenuta riservata per alcune settimane, in linea con la scelta della coppia di vivere lontano dall’attenzione dei media. La notizia è stata diffusa dal settimanale Chi, che ha pubblicato alcune fotografie della famiglia riunita all’aeroporto di Olbia, al rientro da Milano.

Il nome della bambina ha un particolare significato affettivo. Miriam è infatti un omaggio alla nonna paterna, Veronica Lario, il cui nome di nascita è Miriam Raffaella Bartolini. Rosa, invece, richiama la bisnonna paterna, conosciuta all’interno della famiglia come “Mamma Rosa”.

Miriam Rosa è la terzogenita della coppia, che ha già due figli: Emanuele Silvio, nato nel luglio 2021 e chiamato anche in ricordo del nonno paterno, e Tommaso Fabio, venuto alla luce nell’ottobre 2022. Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli si sono conosciuti circa dieci anni fa durante gli anni universitari alla Bocconi di Milano. Dopo un lungo periodo di fidanzamento, hanno deciso di sposarsi il 7 ottobre 2020 con una cerimonia privata e lontana dai riflettori, celebrata nella cappella dell’oratorio San Sigismondo, all’interno della basilica di Sant’Ambrogio. La coppia, infatti, ha sempre scelto uno stile di vita discreto, evitando la mondanità e mantenendo la propria vita familiare lontana dall’esposizione mediatica.

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