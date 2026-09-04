Maurizio Gasparri inchioda la sinistra: "Record-Meloni? Fatevi una domanda..."

Il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri critica la sinistra, accusandola di negare i risultati ottenuti dal governo Meloni e di sottovalutare l’importanza della stabilità politica. Secondo Gasparri, “Alla sinistra astiosa che contesta l'efficacia dell'azione del governo Meloni suggeriamo una riflessione”.

Il senatore sottolinea che “Giorgia Meloni guida un esecutivo di centrodestra che batte oggi il record di durata in tutta la storia repubblicana. È un dato di fatto importante, perché la stabilità è un requisito prezioso per la vita democratica. E quando i governi duravano pochi mesi ci si lamentava della debolezza istituzionale, che finiva per essere una penalizzazione anche per gli stessi cittadini. Ma faccio notare – la puntura di Gasparri – che il governo Meloni che arriva al primo posto per durata, ha appena superato altri due governi di centrodestra guidati da Berlusconi: uno nel 2001 e uno nel 2008. Sul podio quindi troviamo tre governi di centrodestra”.