Sandra Bullock, contatto alieno: "Ho visto gli Ufo, perché lo dico solo ora"

"Ci sono astronavi aliene che volano nel cielo". Sandra Bullock, intervistata da Kylie Kelce per il podcast "Not gonna lie", ha rivelato di essere stata testimone di un avvistamento di oggetti volanti non identificati. L'episodio sarebbe avvenuto anni fa e l'attrice avrebbe deciso di tenerlo segreto fino a oggi per paura di non essere creduta. La situazione è cambiata quando le autorità hanno desecretato documenti e report su avvistamenti del tutto analoghi al suo.
"Stavamo girando a Saint Martin ed eravamo usciti in un gruppo" racconta Bullock. "C'era qualche birra di mezzo ed eravamo tutti sdraiati sulla sabbia a guardare il cielo. A un certo punto vedo questo piccolo punto di luce e penso tra me e me: 'Un satellite', sapete, che attraversa il cielo. Lo guardo, e poi un'altra piccola luce arriva da una direzione diversa e gli va incontro. Pensavo fosse un aereo, ma no, sono rimaste lì. Poi c'era un'altra luce, e un'altra ancora... erano cinque in tutto. Si sono come riunite e poi all'improvviso sono schizzate via così".
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La star di Hollywood, rispondendo all'obiezione della conduttrice, ha specificato che gli oggetti in questione non potevano essere dei droni in quanto, all'epoca dell'avvistamento, non erano ancora stati sviluppati. "Sono stata zitta finché il governo non ha pubblicato i documenti e quella stessa identica formazione è stata vista anche da piloti professionisti".
"Sono così felice che abbiano finalmente confermato la mia storia, così non mi sento più una pazza. Mi sento riabilitata. Non possiamo essere gli unici nell'universo: io penso che gli alieni siano già qui tra noi, che ci guardino e ridano di noi, anche se sono invisibili", ha concluso.