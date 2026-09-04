Paolo Crepet, la rivelazione: "Perché non mi sono mai fatto di cocaina"

Un nuovo allarme lanciato da Paolo Crepet. Un nuovo allarme sulle nuove generazioni, sui giovani, i ventenni. E lo psichiatra usa parole pesanti, previsioni inquietanti. Al centro della riflessione, ancora una volta, ci sono i genitori e quella che considera una crescente cultura dell'iperprotezione. Lo spunto deriva un gioco apparentemente banale, lo Shangai, insieme a colori, forbici, cartoncini e Coccolina. Oggetti che, secondo Crepet, un tempo permettevano ai bambini di sperimentare, creare e anche correre qualche piccolo rischio. Durante uno spettacolo, rilanciato in un reel su Instagram, lo psichiatra ha domandato al pubblico: "Quanto tempo è che non giocate a Shangai con i vostri figli? È un bel po’, vero?". Poi il riferimento alle cartolerie, sempre meno numerose: "Però io qualche cartoleria la terrei, per via dei colori, per via della Coccolina".

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Dunque Crepet sale di giri. Ricordando la colla che usava da bambino, Crepet ha aggiunto: "Io l’ho sniffata parecchie volte. È per quello che non mi sono mai fatto di cocaina, perché avevo già gli antigeni. Da bambino giravo col pennellino e sentivo così". E ancora, rivolgendosi idealmente ai genitori: "Mi dispiace che voi non abbiate fatto questa esperienza psichedelica. E infatti vi vedo male per quello".

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