Nina Dobrev improvvisamente allontanata dal red carpet a Venezia. Cosa è successo

Inizialmente contrariata, Dobrev è rimasta ancora qualche secondo sul tappeto rosso, concedendo ancora qualche scatto ai fotografi. Poi, l'intervento di una donna fuori campo l'ha convinta ad allontanarsi. Tra la folla a bordo della passerella qualcuno ha gridato: " Lasciala stare , è appena arrivata!". Ma è stato tutto inutile.

Il video dell'episodio è immediatamente finito sui social, scatenando l'ira degli utenti. Molti hanno sollevato dure critiche nei confronti dell'organizzazione del festival: c'è chi ha scritto "vergogna" in riferimento al trattamento riservato a Dobrev e chi si è chiesto come sia possibile che "i veri attori" vengano trattati in questo modo durante uno dei festival più prestigiosi al mondo.

Nata il 9 gennaio 1989 a Sofia, in Bulgaria, l’attrice Nina Dobrev, ha recitato nei film Away From Her – Lontano da lei (2006), Fugitive Pieces (2007) e L’ora del licantropo (2008), Chloe – Tra seduzione e inganno (2010), The Roommate – Il terrore ti dorme accanto (2011), Noi siamo infinito (2012), Bastardi in divisa (2014), The Final Girls (2015) con Domhnall Gleeson e Christina Applegate, xXx – Il ritorno di Xander Cage (2017) con Vin Diesel e Samuel L. Jackson e La vendetta perfetta – Bear Country (2026). Ha poi recitato nel ruolo di Elena Gilbert nella serie tv horror The Vampire Diaries. Nella vita privata, tra il 2010 e il 2013 l’attrice è stata fidanzata con lo snowboarder Shaun White, tre volte campione olimpico.