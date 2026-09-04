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Alessandro Di Battista

Nina Dobrev improvvisamente allontanata dal red carpet a Venezia. Cosa è successo

venerdì 4 settembre 2026
Nina Dobrev improvvisamente allontanata dal red carpet a Venezia. Cosa è successo

2' di lettura

Stava sfilando sul red carpet di Venezia quando, inaspettatamente, un membro della sicurezza le si è avvicinato invitandola a spostarsi con un gesto del braccio. Protagonista dell'episodio, alla Mostra del Cinema, l'attrice bulgara-canadese Nina Dobrev

Inizialmente contrariata, Dobrev è rimasta ancora qualche secondo sul tappeto rosso, concedendo ancora qualche scatto ai fotografi. Poi, l'intervento di una donna fuori campo l'ha convinta ad allontanarsi. Tra la folla a bordo della passerella qualcuno ha gridato: "Lasciala stare, è appena arrivata!". Ma è stato tutto inutile. 

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Il video dell'episodio è immediatamente finito sui social, scatenando l'ira degli utenti. Molti hanno sollevato dure critiche nei confronti dell'organizzazione del festival: c'è chi ha scritto "vergogna" in riferimento al trattamento riservato a Dobrev e chi si è chiesto come sia possibile che "i veri attori" vengano trattati in questo modo durante uno dei festival più prestigiosi al mondo.

Nata il 9 gennaio 1989 a Sofia, in Bulgaria, l’attrice Nina Dobrev, ha recitato nei film Away From Her – Lontano da lei (2006), Fugitive Pieces (2007) e L’ora del licantropo (2008), Chloe – Tra seduzione e inganno (2010), The Roommate – Il terrore ti dorme accanto (2011), Noi siamo infinito (2012), Bastardi in divisa (2014), The Final Girls (2015) con Domhnall Gleeson e Christina Applegate, xXx – Il ritorno di Xander Cage (2017) con Vin Diesel e Samuel L. Jackson e La vendetta perfetta – Bear Country (2026). Ha poi recitato nel ruolo di Elena Gilbert nella serie tv horror The Vampire Diaries. Nella vita privata, tra il 2010 e il 2013 l’attrice è stata fidanzata con lo snowboarder Shaun White, tre volte campione olimpico.

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