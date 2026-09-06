Report, mossa di Sigfrido Ranucci: "Reintegro cautelare immediato"

A confermare l'iniziativa è lo stesso Ranucci, che in un'intervista al Corriere: "Ancora non ho rifiutato le proposte che mi ha fatto la Rai, ho trenta giorni. C’è anche la possibilità di un reintegro, quindi faremo una conduzione a quattro, a cinque o a sei…". Una battuta che chiama in causa anche il nuovo assetto del programma, affidato alla co-conduzione di Daniele Piervincenzi e Claudia Di Pasquale.

Il punto centrale della strategia difensiva riguarda però le motivazioni dell'azienda. L'avvocato Roberto De Vita contesta infatti alla Rai di aver evocato pressioni e interferenze senza indicare fatti precisi: "Dopo aver dichiarato formalmente l’esistenza di "continue pressioni, opacità, commistione, interferenze, obiettiva incompatibilità", l'azienda ha comunicato che non intende esplicitare le ragioni di fatto e le circostanze alla base di quel che ha scritto. Qualora vi fossero stati fatti concreti, non avrebbe avuto difficoltà a rappresentarli. Si tratta, a tutta evidenza, della insussistenza di motivazioni fattuali ovvero di ragioni esplicitabili. Grave che lo faccia un datore di lavoro, ancor più grave che lo faccia un’azienda pubblica".