Sigfrido Ranucci umiliato da Piervincenzi: "Ritrovi l'equilibro mentale"

La situazione, lato Sigfrido Ranucci, è sempre più grottesca. Non si rassegna, denigra, l’ego è sempre più gonfio. «Mi ha detto», riferisce a Repubblica Daniele Piervincenzi, uno dei prossimi conduttori, «“se rinunci sei un grande”». Piervincenzi non ha rinunciato. «Poi mi ha dato pubblicamente del mediocre. Gli auguro di ritrovare equilibrio mentale e serenità». L’intervista a Repubblica prosegue: «Sono convinto che tutta la squadra porterà a casa grandi inchieste. Vorremmo superare la struttura piramidale del programma, coinvolgere maggiormente la redazione, anche a garanzia dell’indipendenza e dello stile di Report. L’intenzione è ridurre la parte affidata ai conduttori in studio per dare maggiore spazio alle inchieste degli inviati», ossia il contrario di quanto avveniva con Ranucci.



La squadra di Ranucci, dice, «ha attraversato una tempesta, anche per affetto è legato al passato, per tanti Ranucci è stato un mentore. Ma dopo che è stata trovata la quadra, tutti hanno deciso di restare. La prendo come una prova di fiducia», ha sottolineato Piervincenzi. «È naturale che il governo sia il primo a cui faremo le pulci, ma sconti non ne faremo a nessuno. La mia storia personale e quella della mia famiglia», ha proseguito, «raccontano il contrario. E non sarei stato un precario fino ad oggi se avessi avuto santi in paradiso. Ma poi, la redazione e gli autori di Report avrebbero mai potuto accettare un giornalista di destra?», ha detto, rispondendo alle accuse di avere simpatie per il governo.