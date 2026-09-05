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Realpolitik, Annalisa Chirico smaschera il generale: "Chi è davvero Vannacci"

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sabato 5 settembre 2026
Realpolitik, Annalisa Chirico smaschera il generale: "Chi è davvero Vannacci"

2' di lettura

A Realpolitk, il programma di approfondimento politico di Rete 4 condotto da Tommaso Labate, è stata ospite Annalisa Chirico. La giornalista ha parlato di Roberto Vannacci e di come in realtà sia una sorta di mascotte per il campo largo. "Calenda è una voce anche critica del campo largo, invece mi sembra che oggi Vannacci sia la mascotte perfetta di Schlein e Conte - le sue parole -, che dovrebbero secondo me portarselo pure ai comizi, sul palco, perché oggi Vannacci è davvero una voce efficace dell'opposizione, fa il gioco della sinistra, i suoi in Parlamento hanno votato sempre contro la fiducia al governo, ieri a Bari i suoi hanno fatto anche una manifestazione ancora contro il governo. È il teorema del compagno Vannacci. Lo trovo proprio efficace e credo che talvolta sia anche più efficace di Schlein come voce dell'opposizione contro la destra. Per cui anch'io faccio fatica a vedere Vannacci come un esponente della destra".

"Ho fatto tre confronti con Vannacci e ne ho ricavato l'idea di una persona che non sa veramente quello che dice, quando gli chiedono dove trovi i soldi risponde non sono un ragioniere, quando gli ho chiesto sulla sicurezza qual era materialmente la cosa che avrebbe fatto non ha saputo rispondere - la replica di Carlo Calenda, ospite della trasmissione -. Poi ognuno può giudicare, andarsela a vedere. Dopodiché io credo che semplicemente è l'ultimo populista che arriva e che dice farò, darò più pensioni, darò più soldi a tutti, farò tutte cavolate senza spiegare il conto".

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