Emma Bonino ricoverata d'urgenza in codice rosso: "È grave"

Emma Bonino è stata ricoverata d’urgenza a Roma nel pomeriggio di lunedì 7 settembre. La leader di +Europa, 78 anni, è stata trasportata in ambulanza all’ospedale Santo Spirito intorno alle 18, con un codice rosso, il livello di maggiore gravità previsto dal sistema di emergenza sanitaria.

Secondo quanto riferito da fonti sanitarie, Bonino sarebbe attualmente "in condizioni critiche". Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle cause del ricovero né sulle sue condizioni cliniche.Non è la prima volta che l’ex senatrice viene assistita in una struttura ospedaliera romana per un problema di salute. Alla fine del 2025 era stata infatti ricoverata al Santo Spirito e trasferita in terapia intensiva dopo un malore.

In quell’occasione, i medici avevano escluso una recidiva del tumore diagnosticato nel 2015, spiegando che il problema era invece riconducibile a una condizione di natura metabolica. Dopo il primo accesso al pronto soccorso in codice rosso e una notte trascorsa in ospedale, Bonino era stata trasferita alla Stroke Unit dell’ospedale San Filippo Neri.

Il trasferimento era stato disposto per "garantire un setting appropriato" alle cure, grazie alla presenza nella struttura di un’unità specializzata nella gestione della patologia riscontrata. L’ex senatrice era stata quindi dimessa dopo circa una settimana.

Bonino, figura storica della politica italiana ed europea, è da decenni impegnata sui temi dei diritti civili, della giustizia e delle libertà individuali. Le sue condizioni restano ora monitorate dai sanitari del Santo Spirito, mentre si attendono ulteriori informazioni ufficiali sul quadro clinico.