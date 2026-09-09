"Miss poliestere": la rissa tra Stefano Gabbana e Elisabetta Franchi

Stefano Gabbana torna al centro delle polemiche per un commento rivolto alla collega Elisabetta Franchi, apparsa sul red carpet della Festa del Cinema di Venezia. Sotto un video pubblicato su Instagram, lo stilista ha scritto "Miss poliestere", accompagnando le parole con alcune emoji. Un attacco che ha immediatamente scatenato le reazioni degli utenti e, soprattutto, della stilista bolognese.

Franchi ha risposto direttamente nei commenti: "Caro Stefano, d’altronde non è la prima volta che spara messaggi di poco buon gusto sulla mia persona". Poi ha aggiunto: "Pensi che invece la mia stima nei confronti della sua azienda rimane tale, però un consiglio: ad una certa appoggi il telefono. Un abbraccio, Elisabetta Franch".

La stilista ha successivamente raccontato nelle sue storie Instagram che non si tratterebbe di un episodio isolato: "Non è la prima volta che Stefano Gabbana si rivolge pubblicamente a me con commenti di questo tenore". E ha aggiunto: "Lo ha fatto anche in privato, nei miei direct, e fino a oggi ho scelto di non rispondere". Infine, ha criticato duramente il comportamento del collega: "Trovo avvilente che un uomo e un professionista con la sua carriera continui a scegliere atteggiamenti così poco edificanti".

Franchi ha quindi spiegato la decisione di reagire pubblicamente: "Oggi ho deciso di non lasciarli più passare sotto silenzio, perché ognuno deve essere consapevole di ciò che scrive e assumersene la responsabilità. Il silenzio, a un certo punto, rischia di sembrare accettazione. E io, semplicemente, mi sono stancata".

Non è la prima volta che Gabbana finisce nell'occhio del ciclone per dichiarazioni sui social. Nel 2018 aveva definito Chiara Ferragni "cheap" e Selena Gomez «proprio brutta». Nello stesso anno, Dolce & Gabbana fu travolta dalle polemiche per una campagna pubblicitaria accusata di razzismo e sessismo, che portò anche alla cancellazione di una sfilata a Shanghai e a un forte boicottaggio in Cina.