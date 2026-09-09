Alessandro Di Battista operato a Cuba: "Riprendere le sue battaglie", cosa filtra dall'ospedale

Come sta Alessandro Di Battista? È la domanda che si pongono gli italiani e, soprattutto, tutti quelli che gli sono vicino e lo conoscono. E, per fortuna, arrivano notizie rassicuranti sulle sue condizioni di salute. A rompere il silenzio è l'associazione "Schierarsi" che, con un post ufficiale, ha aggiornato sostenitori e opinione pubblica sulla fase successiva all'operazione subita dall'ex-deputato.

Un messaggio che punta soprattutto a tranquillizzare quanti hanno seguito con apprensione le vicende legate alle sue condizioni di salute. "Alessandro non vede l'ora di riprendere le sue battaglie e sta affrontando nel migliore dei modi la fase successiva all'intervento", fa sapere l'associazione.