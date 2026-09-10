Sigfrido Ranucci occupa la redazione, l'irritazione della squadra di Report

"Tra una candidatura e una co-conduzione con Daniele Piervincenzi, preferisco la conduzione con Claudia Di Pasquale". Lo dice a chiare lettere Sigfrido Ranucci, a colloquio con il Domani. Come dire: lui a Report non ha ancora rinunciato, nonostante la Rai abbia già scelto e annunciato i suoi eredi.ù
La macchina è già in moto, ma l'ex autista non molla nonostante polveroni e scandaletti minaccino di inguaiarlo ancora di più ogni giorno che passa. Il quotidiano diretto da Emiliano Fittipaldi fa notare, sibillino che Sigfrido "ha ancora il logo di Report come foto su WhatsApp". D'altronde, lo ha ribadito anche dal palco della festa di Alleanza Verdi e Sinistra: il suo obiettivo è continuare a fare il giornalista, nella trasmissione che prese in mano dieci anni fa da Milena Gabanelli e dalla quale solo l'amicizia con Valter Lavitola, portatore sano di guai, lo ha allontanato.
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Il Domani quindi sgancia la bombetta, riportando una confidenza carpita direttamente tra i colleghi che lavorano al programma: "Sono giorni che presidia la redazione, prima della bomba veniva solo nella giornata della registrazione della puntata". Una sorta di "piccola vedetta lombarda al primo piano della palazzina ex Tg di via Teulada".
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Singolare come Piervincenzi abbia trovato posto "nella palazzina antistante", dove "sta incontrando alcuni dei membri della storica squadra". Il clima generale è di una certa insofferenza, soprattutto per la lotta continua di Ranucci: "Adesso vogliamo solo andare avanti – dice parte della redazione al Domani – ma Sig è convinto di venire reintegrato tra 6-7 mesi. Un disastro". Mercoledì Ranucci non si è visto, forse perché impegnato al Testaccio all'evento rossoverde, davanti per la verità a quattro gatti.