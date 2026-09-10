Sigfrido Ranucci, l'affondo della ex di Lavitola: "Bugiardo e porcone"

È cosa nota che Sigfrido Ranucci sia un acrobata. In fondo sta girando l’Italia con uno spettacolo intitolato «Diario di un trapezista». E, ieri, alla festa di Avs, suo probabile futuro approdo (il partito, non la kermesse), ha deciso di esibirsi in un quadruplo salto mortale, liquidando alla voce «sciocchezze» lo scoop di Libero (e del Giornale) sulla «chat segreta» tra la sua compagna, Laura Cianfoni, e Natalia Potenza, ex convivente di Valter Lavitola, il mandante reo confesso della bomba del 16 ottobre 2025.

«Non c’è nessuna chat, sono tutte cazzate», ha risposto ai cronisti che gli chiedevano un commento sul nostro scoop. In serata, sui social, l’ex conduttore di Report ha tentato una piccola retromarcia, ammettendo che, la notte della perquisizione eseguita dai carabinieri ai danni del suo «amico fraterno» Lavitola, la sua donna (da lui definita «collaboratrice») aveva sì inviato, su sua richiesta, ma «di spontanea iniziativa», all’indagato eccellente, l’ordinanza di custodia cautelare che riguardava gli autori materiali dell’attentato, ma che la documentazione in questione era «già pubblica». Prima di questa tardiva e timida precisazione, a quanto risulta a Libero, la Potenza, indignata, aveva già scritto al suo avvocato, Giuseppe Cavallaro, ciò che pensa di Ranucci: «È un bugiardo. Ma io non lo sono e questo porcone mi sottovaluta».

Nella querelle sono entrati a piedi uniti pure gli avvocati di Lavitola, Arturo e Sergio Cola, che, nel pomeriggio di ieri, non prevedendo la successiva ammissione di Ranucci, hanno diramato un comunicato sul discusso invio notturno dell’ordinanza: «Il dottor Lavitola segnala l’assoluta falsità della circostanza, avendo appreso del contenuto di detta ordinanza solamente con la discovery degli atti del relativo procedimento penale». Con Libero Arturo Cola ha aggiunto: «Per avere quell’ordinanza ho dovuto fare i salti mortali». Una versione molto diversa da quella di Ranucci. Comunque, tali prese di posizione, in pochi minuti, si sono trasformate in un clamoroso autogol. Infatti, la Potenza, dopo avere letto le smentite, ha deciso di diffondere la chat completa di quelle ore convulse.