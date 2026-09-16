Corrado Formigli su Ranucci: "Non era più libero"

Riparte la nuova stagione di Piazzapulita su La 7 e, come sempre, alla conduzione del programma d’attualità e approfondimento dell’emittente di Urbano Cairo ci sarà Corrado Formigli. Intervistato da Repubblica alla vigilia del “su il sipario”, il conduttore ammette subito di aver incassato il no del premier Giorgia Meloni ad un’ospitata: “L’ho invitata, naturalmente, mandandole un messaggio, a cui non ha risposto. Però alla nostra Roberta Benvenuto, che le ha rinnovato l’invito, ha detto: ‘Adorooo. No’. Sbaglia a non venire. È molto brava in tv e verrebbe fuori un’intervista molto interessante”.

Nel nuovo format della trasmissione, più spazio alle inchieste: “Quanto accaduto a Report ci ha fatto riflettere sull’importanza di presidiare questo spazio”. Su Ranucci, Formigli non ha dubbi sui suoi errori: “È chiaro che la destra non vedeva l’ora di sbarazzarsene. Ho trovato fuori luogo che sia intervenuto persino il presidente del Senato, La Russa. Non ha torto, Ranucci, quando parla di character assassination, a cui hanno partecipato molti suoi colleghi. Detto questo penso che Sigfrido abbia sbagliato nello stringere un rapporto così stretto con una persona come Lavitola. Ha finito per mettere in imbarazzo la sua squadra”.