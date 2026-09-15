Le due parole da non dire mai davanti alla Piccolotti

La Picierno per mesi è stata una voce assai critica contro la linea imposta da Elly Schlein e adottata da tutto il centrosinistra, in particolare in materia di Ucraina. «Quando Giuseppe Conte nel corso di una manifestazione del Campo Largo dice che si sta costruendo la minaccia russa per costringerci al riarmo - attacca nuovamente -, utilizza uno degli argomenti fondamentali della disinformazione putiniana. Che lo faccia senza essere contestato dagli altri idei del Campo Largo racconta precisamente cosa purtroppo il Campo Largo è diventato, cioè molto lontano dal centrosinistra nel quale io ho creduto». Piccolotti, fin qui, si trattiene o comunque sembra abbozzare: ascolta in silenzio, lo sguardo fisso nel vuoto. Forse prova un pizzico d’imbarazzo per le parole della ex compagna di coalizione. Pochi secondi dopo, però, il suo aplomb crollerà rovinosamente.

«Io sono una socialista liberale, una progressista liberale, ma purtroppo la mia casa non può essere un Campo Largo che non riesce più a distinguere la lotta di un popolo per la democrazia e per la libertà», sottolinea Picierno. Piccolotti inizia a scuotere il capo, sempre più insofferente. «La lotta di un popolo che si difende da un’invasione brutale - continua Pina -. Io sono cresciuta cantando Bella Ciao, sono cresciuta ricordando la resistenza dei nostri partigiani». Questo è troppo: alla parola Bella ciao Piccolotti esplode, sbuffa, lo sguardo si fa di fuoco, come se a parlare fosse stata un’esponente di Fratelli d’Italia o della Lega.

Invece, è una ex dem, che conclude: «Ci ricordiamo quella del passato, non riconosciamo quella di oggi e questo è un fatto particolarmente grave e particolarmente inaccettabile per chi lotta per la democrazia e per la libertà».