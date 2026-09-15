L'aria che tira, Parenzo prova a chiamare Mr. Report: "Attenzione! Ranucci in diretta"

Al centro del dibattito a L'aria che tira, su La7, la decisione di Sigfrido Ranucci di fare ricorso contro la rimozione dalla conduzione di Report. Mentre Parenzo interpella gli ospiti sulla questione, all'improvviso si sente squillare un telefono. Il conduttore interrompe all'istante il dibattito: "Attenzione! Telefono di Ranucci. Vediamo se per caso ci risponde, magari ci dà qualche dettaglio in più...".

Gli ospiti si zittiscono. Il telefono continua a squillare. "Sarebbe interessante. Se può rispondere eh, perché chiaramente poi anche lì...", dice ancora Parenzo per riempire il silenzio. "Ranucci forse in diretta, vediamo... Ci proviamo al volo, dicendogli ovviamente che siamo...". Il telefono smette di squillare. Parenzo si interrompe e per qualche secondo spera che Ranucci abbia risposto alla chiamata. Ma niente.