Libero logo
Abbonamento Digitale
Di Battista
Sigfrido Ranucci

L'aria che tira, Parenzo prova a chiamare Mr. Report: "Attenzione! Ranucci in diretta"

martedì 15 settembre 2026
L'aria che tira, Parenzo prova a chiamare Mr. Report: "Attenzione! Ranucci in diretta"

1' di lettura

Al centro del dibattito a L'aria che tira, su La7, la decisione di Sigfrido Ranucci di fare ricorso contro la rimozione dalla conduzione di Report. Mentre Parenzo interpella gli ospiti sulla questione, all'improvviso si sente squillare un telefono. Il conduttore interrompe all'istante il dibattito: "Attenzione! Telefono di Ranucci. Vediamo se per caso ci risponde, magari ci dà qualche dettaglio in più...".

Gli ospiti si zittiscono. Il telefono continua a squillare. "Sarebbe interessante. Se può rispondere eh, perché chiaramente poi anche lì...", dice ancora Parenzo per riempire il silenzio. "Ranucci forse in diretta, vediamo... Ci proviamo al volo, dicendogli ovviamente che siamo...". Il telefono smette di squillare. Parenzo si interrompe e per qualche secondo spera che Ranucci abbia risposto alla chiamata. Ma niente.

Ranucci in politica e i sondaggi, Mannheimer lo stronca: "Non c'è questa grande fiducia"

"Non faccio politica e non mi candido, perché do più fastidio quando faccio il conduttore di Report&q...

Quella che si sente non è la voce del giornalista Rai, bensì quella della segreteria telefonica. A quel punto David, ispirandosi al suo grande amico Cruciani, si rivolge alla regia: "Via, via. Giù, giù! Che non appaia il numero di Ranucci...". "Lasciamoli un messaggio, se ci può richiamare. Così magari ci dà qualche dettaglio in più", conclude Parenzo speranzoso. Mr. Report, però, non richiamerà più e non lascerà alcun messaggio. 

Guarda le clip de L'aria che tira su La7

Vannacci, Crespi spiana Parenzo: "Sei ossessionato, la responsabilità è tua"

Al centro del dibattito nel corso dell'ultima puntata de L'aria che tira, su La7, la legge elettorale e i&n...
tag
l'aria che tira
david parenzo
la7
sigfrido ranucci

Spalle al muro Michele Santoro, il colpo di grazia a Ranucci: "Ti mando affanc***, è chiaro?"

Botta e risposta Enrico Mentana, la bordata di Urbano Cairo: "Questione di Dna. Gli ricordo che..."

Torna PiazzaPulita FdI ridicolizza Corrado Formigli: "Adoro", "No". Il fotomontaggio che lo fa impazzire

ti potrebbero interessare

Cagliari, 15enne in lacrime aggredita da 5 immigrati: interviene un bersagliere

Cagliari, 15enne in lacrime aggredita da 5 immigrati: interviene un bersagliere

Redazione
Torino, 13enne molestata: il riesame dispone il carcere per il bengalese

Torino, 13enne molestata: il riesame dispone il carcere per il bengalese

Legnago, la rivoluzione del sindaco: "Addio sussidi alle famiglie dei maranza che commettono reati"

Legnago, la rivoluzione del sindaco: "Addio sussidi alle famiglie dei maranza che commettono reati"

Redazione
Supermercato, licenziata addetta: uno choc, cosa nascondeva tra gli scaffali

Supermercato, licenziata addetta: uno choc, cosa nascondeva tra gli scaffali

Redazione