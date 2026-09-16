Legge elettorale, Ronzulli spiana la sinistra: "Non l'hanno letta. Propaganda per spaventare gli elettori"

Al centro del dibattito nell'ultima puntata de L'aria che tira, su La7, la legge elettorale approvata in Senato nella giornata di ieri, 15 settembre, con 113 voti favorevoli. Ospiti nello studio di David Parenzo ci sono Licia Ronzulli di Forza Italia e Vittoria Baldino del Movimento 5 Stelle. La vicepresidente di Senato vuole immediatamente sottolineare le tante falsità diffuse dalla sinistra sul cosiddetto Stabilicum. "Sorrido perché è proprio vero che fare una narrazione così vuol dire non solo non aver letto minimamente la legge elettorale ma semplicemente utilizzare la propaganda per spaventare l'elettorato e tendenzialmente chi fa così si comporta in questo modo perché ha paura".

"Allora - prosegue Ronzulli - non devo spiegare io alla Baldino, perché credo che l'abbia capito anche mia figlia che ha 16 anni, che di questa legge elettorale sentiamo parlare da due mesi non perché noi abbiamo tenuto in ostaggio il Parlamento ma perché voi lo avete tenuto in ostaggio con l'ostruzionismo altrimenti questa legge elettorale veniva approvata a luglio. Ormai - attacca - voi usate solo chat GPT per fare mille emendamenti che sono tutti uguali". "Credo che lei non ci fosse in commissione perché altrimenti non direbbe quello che sta dicendo", prova a ribattere Baldino. La parlamentare di Forza Italia però insiste: "Prendono chat GPT, prendono un emendamento e producono una serie 500 emendamenti cambiando una virgola, un punto virgola, un punto".