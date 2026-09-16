Mottola, l'inviato di punta di Report va da Floris per accoltellare Ranucci (che lo aveva creato)

Giorgio Mottola torna a DiMartedì. L'inviato di Report è tra i primi ospiti della puntata di apertura della stagione del programma di La7. È lui a parlare - o meglio, a gettare benzina sul fuoco - sul caso che ha coinvolto Sigfrido Ranucci e per cui la Rai ha affidato la conduzione della trasmissione a due volti nuovi. "L'Italia si è spaccata in due: da un lato Ranucci è un santo vittima di un complottone, dall'altro è un diavolo, un delinquente". Per Mottola entrambe le posizioni sono "controfattuali".

Mottola, l'inviato storico di Ranucci, lo sbertuccia: "Fesso" La crisi interna a Report continua ad alimentare il confronto tra i giornalisti storici della trasmissione e la Rai. Ogg...

Il motivo? "Da un lato questo attentato si è trasformato in un ossessivo feuilleton estivo, dall'altro lui ha costruito questo rapporto con Lavitola che noi stessi, noi inviati, abbiamo definiti inappropriati e inopportuna. A distanza di due mesi Ranucci non ha preso le distanze di Lavitola. A Ranucci comunque non viene imputato nulla: è e rimane vittima di un attentato. Nonostante questo ci sono i giornali di Angelucci che hanno messo in piedi una campagna di stampa diffamatoria e delegittimante", ci attacca Mottola.

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