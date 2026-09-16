Sigfrido Ranucci, i surreali documenti presentati nel ricorso: certificato cardiologico, i premi e "qualitel"

Sigfrido Ranucci passa all’attacco. E il ricorso d’urgenza depositato ieri al tribunale del lavoro di Roma, secondo Il Foglio, sembra raccontare una storia ancora lontana dal conoscere il suo epilogo. Il dossier presentato dall’ex-conduttore di Report è composto da 51 documenti: il numero 51 è il referto di una visita cardiologica del 9 settembre, mentre il numero 2 è l'elenco dei premi vinti dal conduttore dal 2000 a oggi.

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In mezzo, osserva il quotidiano di Claudio Cerasa, ci sono altre quarantanove carte. Il risultato viene definito come una sorta di biografia di Napoleone Bonaparte con, in fondo, una querela. La difesa ricorda, infatti, i numerosi riconoscimenti ottenuti da Ranucci, dal premio Ilaria Alpi, vinto "ben tre volte", fino al Maria Grazia Cutuli, Mario Francese, Giuseppe Fava, Flaiano, Giorgio La Pira, Coraggio Emanuela Loi, Padre Pino Puglisi, Joe Petrosino, Eugenio Scalfari, Montanelli, Andrea Purgatori, IlPremiolino e Garritta come migliore conduttore televisivo italiano, arrivato "dopo la rimozione". Il passaggio centrale del ricorso, poi: secondo gli avvocati, in Rai "non esistono al momento posizioni di pari spessore e prestigio" per un professionista con la biografia di Ranucci.

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