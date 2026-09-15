Sigfrido Ranucci? Non solo: chi vogliono candidare a sinistra

Non solo Sigfrido Ranucci. A sinistra, i partiti starebbero passando al vaglio anche le liste degli "svincolati" in vista delle prossime elezioni. E il meccanismo è semplice: un seggio sicuro in cambio di tanti voti. Oltre all'ex conduttore di Report, tra i nomi che circolano ci sono pure quelli di Ismaele La Vardera, consigliere regionale in Sicilia, ex volto delle Iene e leader di Controcorrente; dell'ex magistrato Antonio Ingroia, e di Francesca Albanese, relatrice speciale Onu sui territori palestinesi occupati. Tra i più ambiti, poi, ci sarebbe il procuratore Nicola Gratteri, che però ha già chiarito che non ci sta, perché, ha spiegato, non gli piace piegare la testa.

Su La Vardera sarebbe orientato soprattutto il Movimento 5 Stelle, stando a quanto scrive Roberto Gressi sul Corriere della Sera: "Il Pd tentenna, anche perché lo sponsor è Giuseppe Conte, al quale La Vardera porterebbe un bel pacchetto di voti quando si combatterà per le primarie, alla faccia di Elly Schlein". Mentre alla Albanese starebbe puntando Alleanza Verdi e Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Per loro, secondo il Corsera, riuscire a candidarla sarebbe "il colpo della domenica": "La relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati gode di una grandissima visibilità, per le sue iniziative di questi anni, e potrebbe avere un ruolo mica da poco nel portare alle urne il popolo, in gran parte astensionista, della Flotilla, che ha riempito le strade e le piazze dell’Italia intera".