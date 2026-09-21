Meloni, "una pescivendola": Scanzi insulta? Bocchino o rimette al suo posto

"Andrea Scanzi ha mostrato ancora una volta il suo volto, il volto del cafone sostanzialmente . Ha attaccato in maniera indecorosa, sguaiata Giorgia Meloni per il suo intervento a Fenix, a festa dei giovani di Fratelli d'Italia, la festa di gioventù nazionale - l'intervento del direttore del Secolo d'Italia -. E veramente Scanzi non si capisce per quale ragione ancora si è iscritto all'ordine dei giornalisti, visto quello che dice".

Siamo alle solite. Andrea Scanzi, per criticare Giorgia Meloni e i suoi comizi, insulti lei e i pescivendoli. "Non si capisce perché Giorgia Meloni continui sistematicamente a urlare come una pesciarola - le parole della firma del Fatto Quotidiano -, che vende triglie sottoprezzo al mercato rionale". Ci ha pensato Italo Bocchino a rispondere per le rime ad Andrea Scanzi.

E ancora: "Ha detto che l'intervento di Meloni è stata una cafonata grezza, con toni da pesciarola che vende le triglie sotto prezzo al mercato. È stata coatta, sguaiata, è stata una borgatara malamente caciarona. Allora ditemi voi se un iscritto all'ordine dei giornalisti può comportarsi in questo modo nei confronti del Presidente del Consiglio, che è anche iscritto all'ordine dei giornalisti. C'è un serio problema deontologico, ma c'è anche un problema di educazione per quanto riguarda Andrea Scanzi. E poi, un'ultima cosa, non ha senso offendere i pesciaroli. Si svegliano alle 4 di mattina, lavorano fino a ora di pranzo, stanno al freddo con il ghiaccio del bancone del pesce, in mezzo all'acqua per poter pulire il pesce, per mettere a Scanzi di cucinare del pesce, di mangiare del pesce.E una persona che fa quel lavoro magari in due mesi guadagna quello che guadagna a mezz'ora a Scanzi in una trasmissione televisiva. Non è giusto, non è giusto comportarsi così".