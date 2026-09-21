Meloni, "una pescivendola": Scanzi insulta? Bocchino o rimette al suo posto

Siamo alle solite. Andrea Scanzi, per criticare Giorgia Meloni e i suoi comizi, insulti lei e i pescivendoli. "Non si capisce perché Giorgia Meloni continui sistematicamente a urlare come una pesciarola - le parole della firma del Fatto Quotidiano -, che vende triglie sottoprezzo al mercato rionale". Ci ha pensato Italo Bocchino a rispondere per le rime ad Andrea Scanzi.
"Andrea Scanzi ha mostrato ancora una volta il suo volto, il volto del cafone sostanzialmente. Ha attaccato in maniera indecorosa, sguaiata Giorgia Meloni per il suo intervento a Fenix, a festa dei giovani di Fratelli d'Italia, la festa di gioventù nazionale - l'intervento del direttore del Secolo d'Italia -. E veramente Scanzi non si capisce per quale ragione ancora si è iscritto all'ordine dei giornalisti, visto quello che dice".
È sempre Cartabianca, rissa tra Andrea Scanzi e Rita De Crescenzo: "Oh, oh, oh!"Social e tanto altro nell'ultima puntata di È sempre Cartabianca su Rete 4. Bianca Berlinguer ha ospitato And...
E ancora: "Ha detto che l'intervento di Meloni è stata una cafonata grezza, con toni da pesciarola che vende le triglie sotto prezzo al mercato. È stata coatta, sguaiata, è stata una borgatara malamente caciarona. Allora ditemi voi se un iscritto all'ordine dei giornalisti può comportarsi in questo modo nei confronti del Presidente del Consiglio, che è anche iscritto all'ordine dei giornalisti. C'è un serio problema deontologico, ma c'è anche un problema di educazione per quanto riguarda Andrea Scanzi. E poi, un'ultima cosa, non ha senso offendere i pesciaroli. Si svegliano alle 4 di mattina, lavorano fino a ora di pranzo, stanno al freddo con il ghiaccio del bancone del pesce, in mezzo all'acqua per poter pulire il pesce, per mettere a Scanzi di cucinare del pesce, di mangiare del pesce.E una persona che fa quel lavoro magari in due mesi guadagna quello che guadagna a mezz'ora a Scanzi in una trasmissione televisiva. Non è giusto, non è giusto comportarsi così".
Andrea Scanzi ha mostrato ancora una volta il suo stile. pic.twitter.com/OEIps7LOMC— Italo Bocchino (@Italo_Bocchino) September 21, 2026