Francesca Manzini: "Ho perso 20 kg". La foto in bikini scatena il delirio

Francesca Manzini, comica e imitatrice, ha annunciato su Instagram un nuovo traguardo del suo percorso di dimagrimento: 20 chili persi. Per celebrare il risultato ha pubblicato una foto che mostra la sua nuova forma fisica, e nel messaggio di accompagnamento ha ribadito di esserci arrivata con "volontà e tenacia", senza l'aiuto di farmaci.

La foto ha però acceso una discussione tra i follower. Ai complimenti si sono affiancati commenti di chi dubita che l'immagine rispecchi il suo aspetto reale: qualcuno ha parlato apertamente di immagine generata con l'intelligenza artificiale, altri hanno osservato che solo tre giorni prima, al Grande Fratello Vip, non appariva così magra.