Francesca Manzini: "Ho perso 20 kg". La foto in bikini scatena il delirio

Francesca Manzini, comica e imitatrice, ha annunciato su Instagram un nuovo traguardo del suo percorso di dimagrimento: 20 chili persi. Per celebrare il risultato ha pubblicato una foto che mostra la sua nuova forma fisica, e nel messaggio di accompagnamento ha ribadito di esserci arrivata con "volontà e tenacia", senza l'aiuto di farmaci.
La foto ha però acceso una discussione tra i follower. Ai complimenti si sono affiancati commenti di chi dubita che l'immagine rispecchi il suo aspetto reale: qualcuno ha parlato apertamente di immagine generata con l'intelligenza artificiale, altri hanno osservato che solo tre giorni prima, al Grande Fratello Vip, non appariva così magra.
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Il punto di partenza dei sospetti è proprio quella recente apparizione televisiva. Manzini era stata ospite nella Casa del GF Vip, dove aveva mostrato i risultati della dieta e parlato senza remore del proprio peso. Aveva raccontato di essere arrivata a 91 chili prima di iniziare a dimagrire e di averne persi circa 17 fino a quel momento. Vedendola entrare, Jonathan Kashanian si era complimentato per il cambiamento, invitandola però a non perdere altro peso.
Secondo alcuni utenti, la differenza tra ciò che si era visto in tv e la foto pubblicata sui social sarebbe troppo marcata per essere spiegata da soli tre giorni. Il nuovo post rappresenta quindi un aggiornamento rispetto a quanto detto in trasmissione: dai 17 chili dichiarati al GF si passa ai 20 annunciati online, con la stessa rivendicazione di aver fatto tutto da sola.