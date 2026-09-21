Laura Boldrini zittita da Laura Tecce: "Ma che noia le danno i controlli"

Volano stracci a L'Aria Che Tira. Protagoniste di un acceso confronto sono Laura Boldrini e Laura Tecce. "Ceuta è Europa ma non è in Europa e questo non è un dettaglio. Quello che abbiamo visto è stato un afflusso enorme che segue una regia, non è che decine di migliaia di persone si muovono assieme. Alla fine l'Italia è l'unica a intervenire e sospendere Schengen. Il provvedimento del governo è pretestuoso. Il governo vuole punire Sanchez perché è l'unico che si è opposto a Trump", è la tesi di Boldrini che poi aggiunge: "Siccome il governo vuole tornare nelle grazie di Trump, si presta a questa operazione del tutto politica". Un ragionamento, quello della deputata del Pd che non trova d'accordo Tecce.